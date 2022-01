Suède : Pas de vaccins contre la COVID pour les enfants de moins de 12 ans (TrialSite News)

Suède : Pas de vaccins contre la COVID pour les enfants de moins de 12 ans

Article originel : Sweden: No COVID Vaccines for Children Under 12 years

TrialSite News, 27.01.22

Les risques de la vaccination des jeunes enfants contre la COVID sont supérieurs aux avantages, selon l'Agence de santé publique de Suède.

"Avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, avec un faible risque de maladie grave pour les enfants, nous ne voyons pas de bénéfice clair à les vacciner", a déclaré Britta Bjorkholm, responsable de l'Agence de santé, lors d'une conférence de presse jeudi.



Le risque de blessure par le vaccin dépasse les bénéfices pour les enfants

La vaccination des enfants contre la COVID est un sujet controversé depuis le début de la pandémie. Des études ont montré que les enfants sont beaucoup moins susceptibles de contracter une infection ou une maladie grave due à la COVID que les personnes plus âgées, l'âge étant étroitement lié aux mauvais résultats.

Si les jeunes enfants se sont montrés résistants à l'infection naturelle par le COVID, les événements indésirables survenus au cours des essais cliniques des vaccins COVID à base d'ARNm et les incidents survenus dans le monde réel ont remis en question la sagesse de la vaccination des enfants.

La Suède enregistre des taux de cas élevés, un faible taux d'hospitalisation et de décès

Comme dans d'autres pays d'Europe, les taux de cas en Suède sont en hausse, même si les hospitalisations et les décès attribués aux infections par le COVID sont restés gérables. Les experts en politique de santé affirment que la prédominance d'Omicron a changé le contour...

