Suspension de la licence d'un médecin du Maine prescrivant de l'ivermectine et de l'HCQ : il doit subir une évaluation neuropsychologique (TrialSite News)

Suspension de la licence d'un médecin du Maine prescrivant de l'ivermectine et de l'HCQ : il doit subir une évaluation neuropsychologique

Article originel : Maine Physician License Suspended Prescribing Ivermectin & HCQ: Must Undergo Neuropsychological Evaluation

TrialSite News, 16.01.22



TrialSite a fait état de la surveillance croissante des médecins associée à ce qui apparaît comme une fédéralisation indirecte de la médecine pendant la pandémie de la COVID-19. Bien sûr, cela n'a pas commencé avec la COVID-19 : près de 150 millions d'Etatsuniens ont accès aux soins de santé par le biais de programmes fédéraux tels que Medicare et Medicaid, régis en dernier ressort par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), qui font partie des U.S. Health and Human Services. La récente décision de la Cour suprême, autorisant le maintien de l'obligation de vaccination contre la COVID-19 dans les établissements CMS, témoigne de cette tendance indéniable. Ainsi, le gouvernement fédéral ne gouverne pas directement les médecins, mais pendant la pandémie, les preuves abondent d'une influence fédérale subtile et moins subtile, voire d'une pression sur les conseils d'administration qui gouvernent les médecins et les pharmaciens au niveau de l'État - l'activité d'agrément des médecins se fait bien sûr État par État par le biais des organismes d'agrément. En octobre dernier, TrialSite rapportait dans "U.S. Health Feds' Effort to Purge Ivermectin Use is Working" que de plus en plus de pharmacies retenaient progressivement les prescriptions d'ivermectine en raison des communications fédérales aux conseils d'agrément. En août dernier, TrialSite a attiré l'attention sur une lettre de la Fédération...



