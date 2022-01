Syndicat des sages-femmes du Royaume-Uni : Arrêtez maintenant les mandats contre la COVID-19 ! (TrialSite News)

Syndicat des sages-femmes du Royaume-Uni : Arrêtez maintenant les mandats contre la COVID-19 ! Article originel : UK Midwives Union: Stop COVID-19 Mandates Now! TrialSite News, 13.01.22

Un syndicat de travailleurs de la santé et une association professionnelle du Royaume-Uni dédiés à la pratique des sages-femmes, le Royal College of Midwives (RCM), appellent à un report immédiat des projets gouvernementaux de vaccination obligatoirecontre la COVID-19 du personnel du National Health System (NHS) en Angleterre. Les représentants des travailleurs craignent un impact "catastrophique" sur les services de maternité. Ce dernier mouvement est une réponse à l'exigence imminente que tout le personnel du NHS en contact avec les patients soit vacciné d'ici le 1er avril 2022, à quelques exceptions près - sinon, les sages-femmes seront licenciées. Un timing précaire pour beaucoup de personnes non vaccinées, ce qui signifie qu'elles doivent se faire vacciner avant le 3 février pour être en conformité. Le NHS britannique représente le système national de santé socialisé.



Pénurie de main-d'œuvre

Le Royaume-Uni est déjà confronté à des problèmes chroniques de manque de personnel et, compte tenu de l'inquiétude des sages-femmes concernant le vaccin, on prévoit une pénurie d'environ 2 000 personnes. L'impact de la pandémie n'a fait qu'exacerber la crise croissante, que les membres du syndicat tombent malades, prennent soin de leur famille ou soient confrontés à l'épuisement professionnel.



L'inquiétude

Le nœud de l'inquiétude concerne maintenant les retombées prévues pour les sages-femmes qui refusent de se faire vacciner. Le syndicat craint que...

