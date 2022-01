Un avocat poursuit sa lutte pour la publication des données sur la sécurité des vaccins contre la COVID-19 (TrialSite News)

Un avocat poursuit sa lutte pour la publication des données sur la sécurité du vaccin contre la COVID-19

Article originel : Attorney Continues Fight for Release of COVID-19 Vaccine Safety Data

TrialSite News, 2.01.22



La dernière fois que TrialSite a parlé de la demande de liberté d'information de l'avocat Aaron Siri pour obtenir des informations sur les tests de vaccins du Center for Disease Control, c'était le 14 décembre. Aujourd'hui, dans un essai publié le 30 décembre, Siri rend compte de sa quête permanente, représentant un groupe de médecins et de chercheurs, pour obtenir de la FDA, etc. la publication des données sur la sécurité et l'efficacité du vaccin COVID-19 de Pfizer. L'avocat note que ses messages précédents expliquaient que, sous prétexte d'un manque de personnel, la FDA demande plus de 75 ans pour répondre à sa demande de FOIA concernant les données de sécurité prélicence de Pfizer. Sur la base de ce délai proposé, Siri a intenté une action en justice. Il a également soumis une autre demande de FOIA, cette fois aux CDC, au nom de l'Informed Consent Action Network (ICAN), demandant "les données de sécurité post-licence dépersonnalisées pour les vaccins contre la Covid-19 dans le système v-safe du CDC". Les CDC ont refusé de fournir ces données, affirmant qu'elles n'étaient pas anonymisées, c'est-à-dire sans informations de santé personnelles. Face à ce refus, Siri a déposé une autre plainte fédérale contre les CDC et le DHHS le 28 décembre, dans le but de forcer l'agence à fournir ces données clés au public. Selon Siri, cela ne devrait pas poser de problème puisque ces données ont déjà été fournies à Oracle sous forme anonymiséSirie...

