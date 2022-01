Un juge donne à la FDA un peu plus de 8 mois pour produire les données de sécurité de Pfizer. La décision rejette la demande de la FDA de publier les données sur une période qui s'étendrait sur 75 ans (Epoch Times)

Un juge donne à la FDA un peu plus de 8 mois pour produire les données de sécurité de Pfizer

Article originel : Judge Gives FDA Just Over 8 Months to Produce Pfizer’s Safety Data

Par Mimi Nguyen Ly

The Epoch Times, 6.01.22





La décision rejette la demande de la FDA de publier les données sur une période qui s'étendrait sur 75 ans.





Un juge fédéral a ordonné jeudi à la Food and Drug Administration des États-Unis de produire, à raison de 55 000 pages par mois, les documents sur lesquels elle s'est appuyée pour homologuer le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

Ce rythme de 55 000 pages par mois signifie que la FDA dispose d'un peu plus de huit mois pour produire toutes les données de sécurité de Pfizer avant l'homologation. C'est beaucoup plus rapide que le rythme de 500 pages par mois proposé par la FDA en décembre 2021. Ce rythme aurait en fait donné à l'agence environ 75 ans pour produire l'intégralité des données, a précédemment fait remarquer Aaron Siri, un avocat travaillant sur cette affaire.

Le juge de district étatsunien Mark Pittman a ordonné à la FDA de produire plus de 12 000 pages au plus tard le 31 janvier, ce qui correspondait à ce que la FDA avait proposé en partie. Pittman a ensuite ordonné à l'agence de "produire les documents restants à un rythme de 55 000 pages tous les 30 jours, la première production étant due au plus tard le 1er mars 2022, jusqu'à ce que la production soit complète".

"Ici, le tribunal reconnaît les défis "indûment lourds" que cette demande de FOIA peut présenter à la FDA ...