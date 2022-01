Un médecin en mission : Il poursuit l'hôpital de Houston en vue d'obtenir les liens financiers avec les autorités fédérales et l'industrie pharmaceutique à propos de la Covid (TrialSite News)

Un médecin en mission : Il poursuit l'hôpital de Houston en vue d'obtenir les liens financiers avec les autorités fédérales et l'industrie pharmaceutique à propos de la Covid

Article originel : Physician on a Mission: Sues Houston Hospital Seeking to Compel COVID-19 Financial Ties to Feds & Pharma

TrialSite News, 20.01.22



Les temps ont changé pour les médecins en cette ère de la médecine, marquée par de grands systèmes de santé, souvent monopolistiques et désireux d'imposer la pratique de la médecine par l'administration et la bureaucratie, sans parler de la volonté de capturer des revenus au détriment de la sacro-sainte relation médecin-patient. Ayant de moins en moins d'influence dans le domaine appelé "big medicine", les médecins, autrefois très respectés, sont de plus en plus confrontés à un "système" qui, en fin de compte, supplante les individus, qu'ils soient médecins ou patients. Cette dynamique évolutive est catalysée par un modèle qui se fédéralise rapidement - un modèle dans lequel près de 150 millions d'Etatsuniens ont accès à la médecine par le biais d'une assurance fédérale (Medicare, Medicaid, VA, DOD, etc.). Dans le même temps, la pandémie de la COVID-19 a conduit à une orchestration et une direction fédérales continues de tous les protocoles de traitement. Les fonds fédéraux ont afflué dans les hôpitaux et les systèmes de santé et des protocoles stricts ont été acceptés sur la manière de traiter les patients infectés par le SRAS-CoV-2. Ainsi, peu importe ce que le médecin demande au moment des soins, même si cela peut être bénéfique pour le patient selon son jugement, c'est une autorité supérieure qui prend la décision - une autorité éloignée de la transaction traditionnelle des soins de santé locaux...

