Un mémo du ministère de la Santé qui a fait l'objet d'une fuite avertit les ministres que le mandat du NHS en matière de vaccins pourrait ne pas survivre à une révision judiciaire alors que l'efficacité des vaccins tombe à zéro (The Guardian / Daily Sceptic)

Un mémo du ministère de la Santé qui a fait l'objet d'une fuite avertit les ministres que le mandat du NHS en matière de vaccins pourrait ne pas survivre à une révision judiciaire alors que l'efficacité des vaccins tombe à zéro.

Alors que la date limite pour le mandat de vaccination du NHS approche et que les inquiétudes concernant la pénurie de personnel et les traitements injustes augmentent, un document divulgué par le Department of Health and Social Care (DHSC) adresse aux ministres un avertissement sévère, affirmant que les nouvelles preuves sur Omicron - montrant que l'efficacité du vaccin tombe à zéro - jettent des doutes sur la "rationalité" et la "proportionnalité" de la nouvelle loi. L'article est publié dans The Guardian.

Les deux vaccins deviendront obligatoires pour le personnel de première ligne du NHS à partir du 1er avril après que les députés aient voté la législation le mois dernier.

Mais le document, rédigé par des fonctionnaires du Department of Health and Social Care (DHSC) et consulté par le Guardian, indique que la base factuelle sur laquelle les députés ont voté "a changé", ce qui augmente les risques d'objections et de révision judiciaire.

L'efficacité de seulement deux doses de vaccin contre l'Omicron, et la probabilité plus faible d'hospitalisations dues au variant le plus bénin, sont citées.

Selon le document, plus de 70 000 membres du personnel du NHS, soit 4,9 %, pourraient ne pas être vaccinés d'ici le 1er avril. Les services du NHS en Angleterre se préparent à envoyer des lettres de licenciement à partir du 3 février à tout membre du personnel qui n'aura pas reçu sa première dose d'ici là.

Dans un contexte de pressions importantes sur le NHS, des groupes, dont le Royal College of Nursing, ont demandé la semaine dernière à Sajid Javid, le ministre de la Santé, de retarder la législation, connue sous le nom de "vaccination comme condition de déploiement" (VCOD2). Une règle antérieure VCOD1 s'appliquait au personnel soignant et est entrée en vigueur le 11 novembre.

Mardi, le Royal College of Nursing a déclaré que la fuite du mémo devrait inciter les ministres à mettre un terme à l'imposition des vaccins obligatoires, qu'il a qualifiés d'"imprudents". ...

Le document préparé par les fonctionnaires du DHSC note que deux doses de vaccin fournissent jusqu'à 32 % d'efficacité contre l'infection par l'Omicron, efficacité qui diminue pour atteindre zéro 20 semaines plus tard.

Au moment où la politique a été élaborée, l'efficacité de deux doses contre l'infection par le variant Delta était nettement plus élevé - 65 % avec Oxford/AstraZeneca et 80 % avec Pfizer/BioNTech, indique la note du DHSC.

Les vaccins de rappel se sont depuis révélés très efficaces mais ne font pas partie de la loi pour les travailleurs du NHS.

L'article cite le mémo lui-même :

Bien qu'Omicron soit plus transmissible, il semble que le risque d'hospitalisation et de mortalité soit sensiblement plus faible pour les personnes vaccinées que pour celles vaccinées contre le Delta. La faible efficacité du vaccin contre l'infection (et par conséquent son effet sur la transmission) et le risque plus faible posé par Omicron remettent en question à la fois la rationalité de la politique VCOD2 et sa proportionnalité, et rendent les arguments en faveur de l'obligation de vaccination plus faibles que lorsque les ministres ont décidé de cette politique.

La base factuelle sur laquelle les députés ont voté sur le VCOD2 a maintenant changé et nous pourrions voir plus d'objections de la part des députés, un intérêt accru de la part des médias et une plus grande probabilité de révision judiciaire.

L'article ajoute que des travaux sont en cours avec l'UKHSA "pour rassembler les preuves" afin que Javid puisse donner son avis sur "les prochaines étapes appropriées" de la politique et "l'inclusion des doses de rappel".

L'article note que les patrons d'hôpitaux ont fait part de leur inquiétude croissante de devoir "fermer des unités entières et envoyer les patients se faire soigner ailleurs parce que le licenciement forcé du personnel non vacciné les empêche de fonctionner en toute sécurité", avec une inquiétude particulière pour les unités de maternité en raison d'une pénurie de 2 500 sages-femmes.



Cependant, malgré la fuite du mémo, un porte-parole du DHSC a rejeté toute perspective de retard.

Les professionnels de la santé et de l'aide sociale s'occupent des personnes les plus vulnérables de la société, qui pourraient subir de graves conséquences sur leur santé en cas d'exposition au virus. S'assurer que le personnel est vacciné est la bonne chose à faire pour protéger les patients et les personnes prises en charge. La grande majorité du personnel du NHS a reçu le vaccin, qui constitue notre meilleure défense contre le COVID-19.

