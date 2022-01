"Un non-sens dès le départ" : La République tchèque abandonne son projet de rendre les vaccins Covid obligatoires (Gript)

"Un non-sens dès le départ" : La République tchèque abandonne son projet de rendre les vaccins Covid obligatoires.

Article originel : “Nonsense from the start”: Czech Republic ditches plans to mandate Covid vaccines

Gript.ie, 21.01.22



La République tchèque a abandonné son projet de rendre les vaccins COVID obligatoires. Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a annoncé mercredi que le nouveau gouvernement avait abandonné les projets du gouvernement précédent visant à rendre obligatoires les vaccins pour les personnes âgées et les personnes exerçant certaines professions.

"Nous ne voulons pas creuser les fossés dans la société", a annoncé Fiala lors d'une conférence de presse mercredi. Il était prévu que les personnes de plus de 60 ans et les professionnels de la santé soient obligés de se faire vacciner à partir de mars 2022. Cependant, les mandats proposés ne seront plus mis en œuvre, et de nombreux membres de la société tchèque et du monde entier ont exprimé leur soulagement face à cette décision.

"La liberté se répand !", peut-on lire sur un tweet posté sur les médias sociaux...

