Un nouveau variant de la COVID-19 à été détecté à l'IHU Méditerranée Infection. Il a été baptisé variant IHU et ce n'est pas une blague !

Voici ce que nous savons à ce jour de ce nouveau variant de la COVID-19 selon Firstpost :

- Les chercheurs affirment qu'il contient 46 mutations - encore plus qu'Omicron - ce qui le rend plus résistant aux vaccins et aux infections.

- Une douzaine de cas ont été repérés jusqu'à présent près de Marseille, le premier étant lié à un voyage dans un pays africain, le Cameroun.

- Les tests montrent que la souche porte la mutation N501Y - observée pour la première fois sur la variante Alpha - qui, selon les experts, peut la rendre plus transmissible.

- Selon les scientifiques, elle porte également la mutation E484K, ce qui pourrait signifier que le variant IHU sera plus résistante aux vaccins.

- Il n'a pas encore été repéré dans d'autres pays et n'est pas encore considéré comme un variant faisant l'objet d'une enquête par l'Organisation mondiale de la santé.