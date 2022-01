GUINEA PIG KIDS - Un documentaire de la BBC expose comment la ville de New York a forcé des enfants séropositifs issus des minorités et de familles pauvres à être utilisés comme cobayes humains pour Big Pharma [Vidéo]

Tous les enfants participant au programme étaient sous la tutelle du service de protection de l'enfance de la ville, l'Administration for Children's Services (ACS). La plupart vivent dans des familles d'accueil ou des foyers indépendants gérés pour le compte des autorités locales et presque tous les enfants seraient afro-américains ou latinos.

Les enfants cobayes : Les bébés sous ARV dans la ville de New York. GUINEA PIG KIDS - Un documentaire de la BBC expose comment la ville de New York a forcé des enfants séropositifs sous sa supervision à être utilisés comme cobayes humains ...

Basé sur les découvertes du journaliste d'investigation Liam Scheff , ce documentaire déchirant exposait les expériences médicales clandestines et torturantes menées par Fauci sur des enfants infectés par le VIH et confiés au Incarnation Children's Center (ICC).

Son combat pour briser le silence conspirationniste et attirer l'attention des médias et des autorités de régulation a été une bataille difficile, qui a duré des décennies.

Depuis des décennies, elle s'efforce de mettre un terme aux pratiques médicales abusives et contraires à l'éthique, y compris celles qui sont subventionnées et facilitées par les agences gouvernementales et Big Pharma.

"Les animaux ont de puissants défenseurs, comme People for the Ethical Treatment of Animals , qui se battent pour les protéger de ce genre d'abus", a déclaré Mme Sharav. "Mais ces enfants sont à disposition. C'est une parodie."

L'enquête du White Coat Waste Project (WCW) qui a révélé ces histoires a déclenché un tollé général et un effort bipartisan pour tenir Fauci pour responsable des expériences inutiles et abusives qu'il a approuvées en utilisant des millions de dollars des contribuables.

Ces dernières semaines, les médias grand public et les médias sociaux ont explosé avec des comptes rendus des expériences cruelles sur les animaux financées par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) avec l'argent des contribuables étatsuniens.

(Children's Health Defense) - Le récent scandale du #BeagleGate a accompli ce qu'une pandémie mondiale de la COVID, un scandale de recherche sur les "gains de fonction", des mandats de vaccination mondiaux et une carrière de dilapidation de l'argent des contribuables étatsuniens n'ont pas pu faire : Il a amené le monde à s'arrêter et à remettre en question l'intégrité du Dr Anthony Fauci .

Les "enfants cobayes" : L'héritage de Fauci : expériences cruelles sur des enfants, bébés morts et fosses communes Article originel : ‘Guinea pig kids’: Fauci’s legacy of cruel experiments on children, dead babies and mass graves Life Site News / Children's Health Defense , 19.11.21 Des révélations récentes sur le Dr Anthony Fauci jettent un nouvel éclairage sur un documentaire de la BBC datant de 2004, "Guinea Pig Kids". Le film a révélé les expériences cruelles - approuvées par Fauci et financées par les contribuables étatsuniens - sur des enfants pauvres issus de minorités dans le cadre de la recherche de Fauci d'un remède contre le sida.

La plupart de ces médicaments, approuvés pour les adultes atteints du SIDA, comportaient des avertissements de type "boîte noire" et provoquaient des effets secondaires potentiellement mortels, notamment la destruction de la moelle osseuse, la défaillance d'organes, des malformations et des lésions cérébrales.

Le service de protection de l'enfance de New York, l'Administration for Children's Services (ACS), a été habilité à offrir les enfants vulnérables et défavorisés dont il avait la charge comme rats de laboratoire pour tester des médicaments toxiques contre le sida comme l'AZT, la névirapine et divers inhibiteurs de protéase, ainsi que des vaccins expérimentaux contre le sida.

L'ICC, qui se présentait comme "le seul établissement de soins qualifiés de la ville de New York offrant des soins spécialisés aux enfants et aux adolescents vivant avec le VIH/sida", a été le théâtre de ces crimes contre l'humanité.

ICC interview with Lizz Brown and Mimi Pascual

"On nous disait que s'ils vomissaient, s'ils perdaient leur capacité à marcher, s'ils avaient la diarrhée, s'ils étaient en train de mourir, tout cela était dû à leur infection par le VIH. Je me contentais de donner fidèlement le médicament comme me le disaient les médecins".

Elle a décrit les améliorations comme étant "presque instantanées" et a noté que les filles ont commencé à manger correctement pour la première fois de leur vie. Mais son non-respect des règles l'a fait considérer comme un parent négligent et elle a perdu la garde des filles. Elle n'a jamais été autorisée à les revoir.

Une visite à la fosse commune de la CPI au cimetière Gate of Heaven à Hawthorne, dans l'État de New York, a permis à Celia Farber, une journaliste d'investigation qui a effectué des recherches pour le documentaire, de comprendre ce point.

"Je ne pouvais pas en croire mes yeux", a déclaré Farber. "C'était une très grande fosse sur laquelle on avait jeté l'AstroTuft, qu'on pouvait en fait soulever. En dessous, on pouvait voir des dizaines de cercueils en bois ordinaire, empilés de façon désordonnée. Il y en avait peut-être une centaine. J'ai appris qu'il y avait plus d'un corps d'enfant dans chacun d'eux".

Le respect du code de Nuremberg ou même des réglementations fédérales relatives à la participation aux essais cliniques posait également problème.

Au lieu d'adhérer aux exigences mises en place pour protéger les enfants placés en famille d'accueil, l'État de New York a créé un comité d'examen institutionnel, un comité d'éthique composé de représentants des mêmes hôpitaux que ceux qui menaient les recherches afin d'accorder des autorisations.

En d'autres termes, l'approbation était placée entre les mains des parties prenantes.

En mars 2004, l'organisation de Sharav a déposé une plainte auprès de la Food and Drug Administration et du bureau fédéral de la protection de la recherche humaine.

La plainte portait sur le recrutement illégal d'enfants placés en famille d'accueil dans ces essais et sur l'incapacité de l'ensemble des institutions à les protéger conformément à la réglementation fédérale imposant la désignation d'un défenseur indépendant pour chaque enfant.

Ces enfants, dont certains n'avaient que 3 mois, n'avaient aucune voix indépendante. L'ACS, la même organisation qui les plaçait essentiellement sur un tapis roulant pour les essais cliniques, était également leur tuteur légal.



Il s'agit d'une abdication totale du principe "d'abord ne pas nuire" et de la dignité des êtres humains", a déclaré Sharav. "Du point de vue de la recherche médicale, les animaux de laboratoire coûtent cher et ces enfants sont bon marché. Le gouvernement les a livrés comme un troupeau d'animaux."



La campagne contre les "négationnistes du sida"

"Guinea Pig Kids" a débuté sur la BBC le 30 novembre 2004, mais a été brusquement retiré de l'antenne.

Une plainte déposée par de puissants militants du sida a conduit la BBC à retirer le documentaire et à expurger l'enquête. Et la situation était bien pire en coulisses.

Celia Farber a déclaré qu'elle et d'autres personnes ont été "implacablement brutalisées à tous les niveaux" pour avoir été des "négationnistes du sida".

"Ils s'en sont pris à nous sur le plan professionnel, économique, spirituel et social", se souvient Farber. "Personne ne voulait être un négationniste du sida. Cela suscitait une haine immédiate. Ce terme a jeté un sort vraiment profond et les gens ne pouvaient pas l'entendre au-delà. Il a instantanément fait taire les gens".

En 2005, une réunion de sous-comité organisée par le ministère étatsunien de la Santé et des Services sociaux (HHS) a conclu que les droits protégés des enfants placés en famille d'accueil avaient été violés lors de certains essais de médicaments contre le sida - mais rien n'a changé à l'ICC et les enfants ont continué à mourir.

L'Institut de justice VERA, qui était chargé d'enquêter sur la mort des enfants utilisés dans ces expériences, n'avait pas le droit de consulter les dossiers médicaux et a refusé d'accepter les données de la propre enquête de Scheff.

Les efforts de Scheff, Sharav et Farber ont été plongés dans l'obscurité. Jusqu'à aujourd'hui.

"Fauci dirige cette agence (NIAID) depuis 1984 et n'a jamais proposé de médicament ou de vaccin", a déclaré Sharav. "Il n'y a eu aucune guérison. Il n'a réussi qu'à terroriser les gens".



Sharav est prête à ce que le règne de terreur de Fauci prenne fin.

Mais peut-être pouvons-nous en apprendre davantage sur Fauci et ses acolytes, non pas en regardant ses échecs, mais en portant notre attention sur ses succès. Lui et ses collègues du NIH et des Centers for Disease Control and Prevention ont perfectionné un paradigme de pandémie en utilisant des paradigmes de diagnostic et des définitions cliniques changeants, intégrant des méthodes de test défectueuses.

Cette méthode a été utilisée pour lancer certaines des campagnes de peur les plus réussies de l'histoire mondiale. Cette peur a servi à générer un modèle de guerre médicale qui a été utilisé pour justifier des milliers d'expériences cruelles, inutiles et coûteuses.

Et bien que ces expériences n'aient pas produit de traitements ou de remèdes efficaces, elles ont réussi à désensibiliser les chercheurs et le personnel de santé et à les former à "suivre les ordres", quels que soient les résultats pour la santé.

Tout cela a été accompli à un coût énorme pour les contribuables étatsuniens - et l'orthodoxie qui en a résulté a causé la santé de millions de personnes.

Les traitements vont et viennent, mais la conformité médicale et la création d'une culture du "comment osez-vous" pour faire honte et faire taire les voix dissidentes sont probablement restées l'expérience scientifique la plus réussie et la plus rentable de l'histoire mondiale.

Mais il y a deux variables que Fauci n'a pas correctement prises en compte : la résilience de l'esprit humain et le pouvoir de l'amour d'un parent.

Pour Farber, assister au démantèlement du récit est surréaliste.

"Je ressens toujours de la rage et du dégoût à l'idée que cette matrice terroriste d'activistes du sida ait réussi à convaincre le public."

Mais malgré tout ce qu'elle a traversé, il y a une étincelle d'optimisme.

L'étincelle de lumière, c'est que tant de gens embrassent cette situation maintenant, sont préparés à cette situation, si tant est que l'on puisse être un "esprit préparé"", a déclaré Farber.