James Corbett est rejoint par Robert Kennedy Jr, avocat, activiste et fondateur de Children's Health Defense, pour discuter de son nouveau livre The Real Anthony Fauci.

Les liens vers les sources et les notes explicatives - ainsi qu'une transcription complète et des options de téléchargement - sont disponibles ici. Le contributeur régulier Edward Curtin a fait une critique de The Real Anthony Fauci, que vous pouvez lire ici.

