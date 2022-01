[Vidéo] Les enfants cobayes : comment un documentaire a révélé la corruption dans les essais VIH/SIDA à New York (TrialSite News)

Les enfants cobayes : comment un documentaire a révélé la corruption dans les essais VIH/SIDA à New York Article originel : Guinea Pig Kids: How One Documentary Exposed Corruption in NY HIV/AIDS Trials TrialSite News, 3.01.22

La plupart des gens sont d'accord pour dire que les études scientifiques sont essentielles pour évaluer la sécurité et l'efficacité des traitements médicaux actuels et potentiels, mais beaucoup d'individus doutent du processus, des organisations clés ou des enquêteurs qui y participent. En fait, un sondage réalisé par NPR et publié en mai 2021 a révélé que la majorité des Etatsuniens se méfient des principaux groupes de santé publique, 52 % seulement accordant une grande confiance aux CDC et 37 % seulement à la FDA.

La corruption exposée et l'éthique entachée qui ont fait surface dans les études cliniques du passé peuvent être responsables de la création d'un certain doute. Un exemple récemment présenté par TrialSite sous forme de résumé, un documentaire diffusé pour la première fois au milieu des années 2000 a exposé un programme de protection de l'enfance à New York qui forçait des enfants séropositifs à prendre des médicaments antirétroviraux "mortels" à des fins expérimentales dans le cadre d'essais cliniques.

Diffusé pour la première fois en 2004, Guinea Pig Kids a été diffusé par la BBC et réalisé par Jamie Doran. Le documentaire critique l'établissement privé de soins infirmiers qui traite une importante population minoritaire d'enfants séropositifs placés en famille d'accueil près de Harlem. Du début des années 1990 à 2002, 62 enfants du...

Lire la suite