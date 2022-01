[Vidéo] Un médecin du Kings College Hospital s'adresse au ministre britannique de la santé : "Reconsidérez la stratégie du vaccin contre la COVID-19 - elle ne fonctionne pas" (TrialSite News)

Un médecin du Kings College Hospital s'adresse au ministre britannique de la santé : Reconsidérez la stratégie du vaccin contre la COVID-19 - elle ne fonctionne pas. Article originel : Kings College Hospital Doc to UK Health Minister: Reconsider COVID-19 Vaccine Strategy—It’s Not Working TrialSite News, 7.01.22

Récemment, le ministre de la santé du Royaume-Uni, Sajid Javid, a rencontré des professionnels de la santé au Kings College Hospital de Londres pour discuter de la vaccination obligatoire contre la COVID-19. Le plus haut responsable de la santé du pays n'était probablement pas préparé au défi qu'il a reçu de la part d'un médecin de ce prestigieux centre médical universitaire qui a déclaré avoir une immunité naturelle et ne pas accepter le vaccin. De plus, le médecin remet en question la base rationnelle du programme de vaccination de masse, compte tenu des conditions actuelles.

Alors que les cas de COVID-19 ont atteint des sommets avec la vague Delta et maintenant Omicron - atteignant une moyenne record de 181 002 nouveaux cas sur 7 jours - le taux de mortalité reste bien inférieur à celui des vagues précédentes au Royaume-Uni.

Récemment, Sajid Javid a rencontré le personnel du Kings College Hospital pour discuter de leur forte recommandation de se faire vacciner : Javid a été confronté à un défi de la part d'un médecin à l'esprit critique auquel le ministre de la santé ne s'attendait probablement pas.

Dans la vidéo ci-jointe, filmée par un initié et parvenue par la suite à TrialSite, ce médecin, Steve James, un médecin de soins intensifs...

