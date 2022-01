[Vidéos] Spotify. Neil Young n'a jamais eu une chance contre Joe Rogan (The Telegraph)

Neil Young n'a jamais eu une chance contre Joe Rogan

Article originel :Neil Young never stood a chance against Joe Rogan

Par Douglas Murray

The Telegraph, 27.01.22 Beaucoup de gens ont essayé le podcasting, mais le comique n'est pas devenu le numéro un mondial par hasard.

Je ne m'attendais pas à voir les mots "Neil Young", "combat" et "Joe Rogan" dans la même phrase. Notamment parce que Rogan est un combattant de MMA entraîné et qu'il est très imprudent de monter sur un vrai ring avec lui. Mais Young a montré que Rogan est également une mauvaise personne avec qui choisir un combat virtuel. Essayez d'annuler Joe Rogan et vous risquez de vous annuler vous-même. Ce n'est pas seulement que Rogan a le pouvoir financier au sein de Spotify depuis qu'il a signé son contrat de 100 millions de dollars. Il n'est pas seulement un talent très lucratif. Il est également très atypique. Beaucoup de gens se sont essayés au podcasting, mais il y a des raisons pour lesquelles Rogan est le numéro un mondial dans cette forme d'art. Il y a quelques années encore, les anciennes organisations médiatiques comme la BBC partaient du principe que la durée d'attention ne cessait de diminuer. Les interviews de longue durée ont cédé la place à des segments de plus en plus courts. Un auditeur de l'émission Today, par exemple, sait que le sujet moyen sur la "question très importante" du jour dure rarement plus de deux minutes. Il est souvent partagé entre plusieurs personnes. Personne n'a la possibilité d'exprimer une quelconque profondeur. Il n'y a jamais de nuance. Les désaccords significatifs sont remplacés par des désaccords totalement dénués de sens.

Dans le vide qui en résulte, Rogan et quelques autres ont joyeusement marché. Comme je le sais moi-même pour avoir participé à son podcast, ainsi que pour avoir regardé de nombreux amis et d'autres personnes y participer, Joe est véritablement intéressé par les idées. Et il s'intéresse à ce que ses invités ont à dire. Il ne s'assoit pas comme un journaliste des médias traditionnels en espérant surprendre ses invités. Il les met certainement au défi s'ils disent quelque chose qu'ils ne peuvent pas étayer par des faits, mais il n'est pas là pour marquer des points. Il s'adresse à un éventail incroyablement large d'invités parce qu'il est profondément curieux et qu'il présume à juste titre que son public l'est aussi. L'attrait inhabituel qu'il exerce sur tous les publics provient en partie de son point de départ. Il a beau discuter des problèmes les plus sérieux du monde, Rogan était un comique de stand-up avant de devenir un podcasteur. Il n'est pas seulement très drôle, mais il est aussi très cool, très facilement drôle. Il ne manque pas d'assurance. Il n'essaie pas de capter ou d'améliorer tout ce que ses invités disent. Il n'essaie pas de se présenter comme la personne la plus drôle ou la plus informée de la pièce, bien qu'il puisse facilement l'être. Son secret est qu'il laisse ses invités s'exprimer et que les auditeurs ont l'impression d'assister à une conversation qui va vraiment quelque part. Les idéologues de notre époque aiment pousser les gens à être dans des camps ; droite ou gauche, pro ou anti-Trump, pro ou anti-vaxx et ainsi de suite. La société étatsunienne - encore plus que la britannique - s'est profondément fracturée en conséquence. La plupart des entreprises de médias sociaux ne font pas qu'exacerber et encourager cette fracture. Elles en tirent profit. Rogan est différent. Vous pouvez dire n'importe quoi avec lui, penser n'importe quoi, essayer des choses et éviter l'ennui des lignes de parti pré-ordonnées. Rogan apprécie cela. Son vaste public l'apprécie aussi. Neil Young n'a jamais eu la moindre chance.

