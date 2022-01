Zemmour et CNews condamnés pour injure raciste et provocation à la haine (Mediapart)

Lundi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Éric Zemmour, désormais candidat à l’élection présidentielle, à 10 000 euros d’amende pour ses propos sur les mineurs étrangers non accompagnés, qui visaient à « susciter un élan de rejet et de violence » contre l’ensemble des personnes immigrées, d’après le jugement. Le directeur de la publication de CNews écope de 3 000 euros d’amende.

Une fois de plus, les limites de la liberté d’expression ont été franchies. Lundi, Éric Zemmour et le directeur de la publication de CNews, Jean-Christophe Thiery, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique à caractère raciste et provocation à la haine ou à la violence, en raison de propos tenus le 29 septembre 2020 sur la chaîne de Vincent Bolloré...

