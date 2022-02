"80 % des cas de COVID grave sont entièrement vaccinés", déclare le directeur de l'hôpital Ichilov.

Villnagaeon 80 % des cas de COVID graves sont entièrement vaccinés", déclare le directeur de l'hôpital d'Ichilov. Les hôpitaux israéliens sont-ils vraiment surchargés de patients non vaccinés contre la COVID ? Selon le professeur Yaakov Jerris, directeur du service des coronavirus de l'hôpital Ichilov, la situation est tout à fait opposée : "Actuellement, la plupart de nos cas graves sont vaccinés", a déclaré le professeur Jerris à Channel 13 News. "Ils ont reçu au moins trois injections. Entre soixante-dix et quatre-vingts pour cent des cas graves sont vaccinés. Donc, le vaccin n'a aucune importance en ce qui concerne les maladies graves, ce qui explique pourquoi seulement vingt à vingt-cinq pour cent de nos patients ne sont pas vaccinés." Jerris a également révélé une certaine confusion dans la déclaration des cas. S'exprimant lors d'une réunion du cabinet dimanche, il a déclaré aux ministres : "La définition d'un patient grave est problématique. Par exemple, un patient atteint d'une maladie pulmonaire chronique a toujours eu un faible niveau d'oxygène, mais il a maintenant un résultat positif au test de dépistage du coronavirus, ce qui en fait techniquement un 'patient grave atteint du coronavirus', mais ce n'est pas exact. Le patient est seulement dans un état difficile parce qu'il a une maladie sous-jacente grave."

Le professeur Yaakov Jerris, directeur d'un service de coronavirus dans un hôpital israélien, a déclaré qu'entre 70 et 80 % des cas graves dans son hôpital sont vaccinés et que le vaccin n'a "aucune signification concernant les maladies graves". L'article est publié par Israel National News. Les hôpitaux israéliens sont-ils vraiment surchargés de patients Covid non vaccinés ? Selon le professeur Yaakov Jerris, directeur du service des coronavirus de l'hôpital Ichilov, la situation est totalement opposée. "Actuellement, la plupart de nos cas graves sont vaccinés", a déclaré Jerris à Channel 13 News. "Ils ont reçu au moins trois injections. Entre soixante-dix et quatre-vingts pour cent des cas graves sont vaccinés. Donc, le vaccin n'a aucune signification concernant les maladies graves, ce qui explique pourquoi seulement 20 à 25 % de nos patients ne sont pas vaccinés." Pourquoi ces chiffres sont-ils si différents de ceux de l'Angleterre, où les dernières données du CIRC montrent qu'en décembre, 61 % des patients des unités de soins intensifs n'étaient pas vaccinés ? L'expérience du professeur Jerris est-elle inhabituelle, ou se trompe-t-elle, ou y a-t-il un problème avec les chiffres de l'Angleterre ? Ou bien existe-t-il une réelle différence entre les deux pays pour une raison non encore expliquée ? Israël est l'un des pays les plus vaccinés au monde, ayant adopté très tôt les troisièmes doses et plus récemment les quatrièmes doses. Pourtant, le nombre de décès quotidiens dus au virus Covid est le plus élevé jamais enregistré au cours de la pandémie. Est-ce parce qu'un grand nombre de ces décès sont des morts accidentelles dues à d'autres causes, ou y a-t-il une autre raison ? À la lumière de ce que dit le professeur Jerris, combien d'entre eux sont vaccinés ? De nombreuses questions restent encore sans réponse.