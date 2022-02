Alerte : Le directeur général de la FDA, Christopher Cole, avoue approuver les vaccins contre de l’argent (Le Media en 4-4-2)

Le directeur général de la FDA a été piégé en caméra cachée (voir vidéo ci-dessous) par les journalistes indépendants de Project Veritas. Dans ces extraits vidéo, Christopher Cole admet que le président Biden forcera à la vaccination annuelle contre le covid puisque c’est une « source de revenus récurrente » pour les entreprises pharmaceutiques.

C’est une bombe qui vient d’exploser. James O’Keefe, journaliste et fondateur de Project Veritas, a piégé Christopher Cole qui n’est autre que le directeur général de la FDA (Food and Drug Administration), l’Agence fédérale des États-Unis qui autorise ou non les vaccins.

Secrètement enregistré le 31 janvier 2022, le 3 février 2022 et 9 février 2022, lors de dîners-rencontres, Christopher Cole a clairement affirmé les plans machiavéliques de la FDA pour le compte des lobbys pharmaceutiques. « Biden veut injecter le plus de monde possible. Donc vous devrez vous faire vacciner chaque année. Cela n’a pas encore été officiellement annoncé, parce qu’ils ne veulent pas énerver tout le monde. »

Le plan est bien l’injection annualisée et le directeur général de la FDA explique comment sont approuvés les produits : « Les sociétés pharmaceutiques, les sociétés alimentaires, les sociétés de vaccins, elles nous paient des centaines de millions de dollars par an pour embaucher et garder les contrôleurs pour approuver leurs produits. » « S’ils (Big Pharma) peuvent obtenir que chaque personne reçoive un vaccin annuel, c’est un retour d’argent récurrent pour leur entreprise. » Christopher Cole explique ensuite que le plan est de rendre obligatoire la vaccination dans les écoles.