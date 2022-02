Alors que les États-Unis renouvellent leur soutien à la guerre saoudienne au Yémen, le nombre de morts civils a presque doublé (MintPress News)

Alors que les États-Unis renouvellent leur soutien à la guerre saoudienne au Yémen, le nombre de morts civils a presque doublé. Article originel : As US Renews Support for Saudi War in Yemen, Civilian Death Toll Nearly Doubles Par Ahmed Abdulkareem MintPress News, 17.02.22

HAJJAH, YEMEN - Deux réunions parallèles mais très différentes ont eu lieu récemment - l'une en quête de paix, l'autre pour planifier davantage de guerre. À Muscat, la capitale d'Oman, une délégation officielle dirigée par Ansar Allah a rencontré des responsables omanais et européens pour négocier une désescalade et une aide humanitaire au Yémen. Pendant ce temps, les États-Unis et la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont tenu des réunions pour planifier une escalade terrestre à Sanaa et dans la province de Hajjah, dans le sud-est du Yémen, pour coïncider avec les frappes aériennes contre les quartiers résidentiels d'autres villes du nord, qui ont tué et blessé des dizaines de personnes et causé d'importants dommages aux biens et aux infrastructures...

Lire la suite