Annabelle Langrenne victime d'insultes racistes à Dax. Le Parquet condamne l'agresseur à du sursis pour "dérapage"

Selon Voici, l'actrice Anabelle Langrenne a été insulté dans les rues de Dax par un inconnu. L'actrice a décidé de filmer la scène et de la diffuser sur son compte Facebook. L'agresseur a notamment déclaré ceci : "Zemmour, il te regarde, il te ramène dans ton pays. J'aime pas les Noirs et les Arabes, rentre dans ton pays sale bougnoule". La comédienne avait décidé de porter plainte mardi 28 décembre 2021 auprès du commissariat de Dax pour "injure à caractère racial et outrage sexiste".



Selon Mediapart, l'individu de 26 ans qui avait tenu de violents propos racistes contre l’actrice Annabelle Lengronne a été condamné ce lundi à une amende avec sursis. Le parquet a préféré y voir un « dérapage » plutôt que l’expression d’un « racisme ordinaire ».