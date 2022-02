Avertissement : les Australiens pourraient avoir besoin de CINQ doses du vaccin Covid-19 pour être considérés comme totalement protégés (Daily Mail)

Avertissement : les Australiens pourraient avoir besoin de CINQ doses du vaccin contre la Covid-19 pour être considérés comme totalement protégés - et les personnes qui devraient DÉJÀ recevoir quatre vaccins

Article originel : Warning that Australians could need FIVE doses of a Covid-19 vaccine to be considered fully protected - and the people who should ALREADY be getting four jabs

Daily Mail, 18.02.22