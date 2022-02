Bruxelles se joint à Paris pour interdire les "convois de la liberté" de type canadien. Les manifestants se dirigent vers la Belgique via la capitale française malgré les avertissements selon lesquels ils risquent deux ans de prison pour avoir bloqué des routes (Daily Mail)

Bruxelles se joint à Paris pour interdire les "convois de la liberté" de type canadien. Les manifestants se dirigent vers la Belgique via la capitale française malgré les avertissements selon lesquels ils risquent deux ans de prison pour avoir bloqué des routes.

Article originel : Brussels joins Paris in banning Canada-style 'freedom convoys' as protesters head for Belgium via French capital despite warnings they face two years in prison for blocking roads

Daily Mail, 11.02.22

La police parisienne a menacé les manifestants de prison, d'une interdiction de conduire et d'une amende de 4 500 euros.

Elle a déclaré que le convoi était une "mobilisation non déclarée" alors qu'il se dirige vers Paris.

Le groupe demande la fin des restrictions Covid-19 en France.

Le convoi a été inspiré par un blocage par des camionneurs dans la capitale canadienne.

Les organisateurs espèrent se rendre à Bruxelles après Paris, mais les autorités belges ont également annoncé l'interdiction des convois dans la capitale...

