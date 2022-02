Chris Hedges : Les démocrates, le mal le plus efficace (MintPress News)

Chris Hedges : Les démocrates, le mal le plus efficace Article originel : Chris Hedges: Democrats, the More Effective Evil Par Chris Hedges MintPress News, 14.02.22

PRINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) - Lorsque tout le reste échoue, lorsque vous ne savez pas comment stopper un taux d'inflation de 7. 5%, quand votre projet de loi "Build Back Better" est vidé de sa substance, quand vous reniez votre promesse d'augmenter le salaire minimum ou d'effacer la dette des étudiants, quand vous ne pouvez pas arrêter la suppression républicaine des droits de vote, quand vous n'avez aucune idée de la façon de gérer la pandémie qui a fait 900 000 morts - 16% du total des décès dans le monde alors que nous représentons moins de 5% de la population mondiale - quand le marché boursier fluctue sur des montagnes russes de hauts et de bas, quand le peu d'aide que le gouvernement a offert à la main-d'œuvre - dont la moitié, 80 millions, a connu une période de chômage l'année dernière - voit la fin des allocations de chômage prolongées, de l'aide au loyer, de l'abstention pour les prêts étudiants, des chèques d'urgence, du moratoire sur les expulsions et de l'expansion des crédits d'impôt pour enfants, quand vous regardez passivement l'écocide prendre de l'ampleur, alors vous devez faire en sorte que le public ait peur des ennemis, étrangers et nationaux. Vous devez fabriquer une menace existentielle. Des terroristes à la maison. Les Russes et les Chinois à l'étranger. Étendre le pouvoir de l'État au nom de la sécurité nationale. Battre les tambours de la guerre. La guerre est l'antidote pour détourner l'attention du public de la corruption et de l'incompétence du gouvernement. Personne ne joue ce jeu mieux que le parti démocrate. Les démocrates, comme l'a dit Glen Ford, journaliste et cofondateur du Black Agenda Report, ne sont pas le moindre mal, ils sont le mal le plus efficace.



Les États-Unis, accablés par les boycotts fiscaux de facto des riches et des entreprises, s'enfoncent dans une dette, la plus élevée de notre histoire. Le déficit budgétaire du gouvernement étatsunien s'élevait à 2,77 billions de dollars pour l'année budgétaire 2021 qui s'est terminée le 30 septembre, soit le deuxième déficit annuel le plus élevé jamais enregistré. Il n'a été dépassé que par le déficit de 3,13 billions de dollars pour 2020. La dette nationale américaine totale dépasse les 30 000 milliards de dollars. La dette des ménages a augmenté de 1 000 milliards de dollars l'année dernière. Le solde total de la dette de notre système de Ponzi gouvernemental est maintenant supérieur de 1,4 trillion de dollars à ce qu'il était à la fin de 2019. Nos guerres sont menées avec de l'argent emprunté. L'Institut Watson de l'Université Brown estime que les paiements d'intérêts sur la dette militaire pourraient dépasser 6 500 milliards de dollars d'ici les années 2050. Aucune de ces dettes n'est viable.

Dans le même temps, les États-Unis sont confrontés à la montée en puissance de la Chine, dont l'économie devrait dépasser celle des États-Unis d'ici la fin de la décennie. La série d'astuces financières désespérées de Washington - inonder le marché mondial de nouveaux dollars et abaisser les taux d'intérêt à un niveau proche de zéro - a permis d'éviter des dépressions majeures après le crash des dot.com en 2000, le 11 septembre et l'effondrement financier mondial de 2008. Les taux d'intérêt bon marché ont incité les entreprises et les banques à emprunter massivement auprès de la Réserve fédérale, souvent pour combler des déficits ou de mauvais investissements. Le résultat est que les entreprises américaines sont plus endettées que jamais dans l'histoire des États-Unis. À ce marasme s'ajoute une inflation croissante, causée par les entreprises qui ont augmenté leurs prix dans un effort désespéré pour compenser les pertes de revenus dues aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement et à l'augmentation des coûts d'expédition, au ralentissement économique et aux légères augmentations de salaires déclenchées par la pandémie. Cette inflation a contraint la Fed à freiner la croissance de la masse monétaire et à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a poussé les entreprises à augmenter encore leurs prix. Les mesures désespérées prises pour éviter une crise économique sont vouées à l'échec. Le sac à malices est vide. Les défauts de paiement massifs sur les prêts hypothécaires, les prêts étudiants, les cartes de crédit, les dettes des ménages, les dettes automobiles et autres prêts aux États-Unis sont probablement inévitables. Comme il n'y a plus de mécanismes à court terme pour parer au désastre, il en résultera une dépression prolongée...

Lire la suite