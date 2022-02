Comment les CDC ont abandonné la science (Tablet)

La principale agence fédérale qui guide la politique étatsunienne en matière de pandémie est le Centre de contrôle des maladies (CDC), qui définit des politiques largement adoptées en matière de masquage, de vaccination, de distanciation et d'autres mesures d'atténuation visant à ralentir la propagation de la COVID et à faire en sorte que le virus soit moins morbide lorsqu'il entraîne une infection. Les CDC sont, en partie, des agences scientifiques - ils utilisent les faits et les principes de la science pour guider leurs politiques - mais ils sont aussi fondamentalement une agence politique : Le directeur est nommé par le président des États-Unis et les orientations des CDC établissent souvent un équilibre entre la santé et le bien-être publics et les autres priorités du pouvoir exécutif.

Tout au long de cette pandémie, les CDC ont été de piètres gestionnaires de cet équilibre, poussant une série de résultats scientifiques qui sont gravement déficients. Ces recherches sont entachées d'erreurs et de biais classiques et ne soutiennent pas les conclusions publiées dans la presse qui en découlent souvent. Dans tous les cas, les articles sont programmés de manière à servir des buts et des objectifs politiques ; en tant que tels, ces articles ressemblent plus à de la propagande qu'à de la science. L'utilisation de cette technique par les CDC a gravement porté atteinte à leur réputation et a contribué à creuser le fossé de la confiance dans la science selon les partis politiques. La science risque maintenant d'entrer dans une spirale de mort dans laquelle elle se fragmentera de plus en plus en verticales subsidiaires des partis politiques. En tant que société, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cela se produire. Une évaluation impartiale et honnête est plus que jamais nécessaire, mais la manière dont nous pouvons y parvenir n'est pas claire.