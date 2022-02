Découverte d'un composant cancérigène dans les masques faciaux selon un article du journal scientifique "Nature"

Les particules de dioxyde de titane fréquemment présentes dans les masques de protection destinés à un usage général nécessitent un contrôle réglementaire Article originel : Titanium dioxide particles frequently present in face masks intended for general use require regulatory control Par Eveline Verleysen, Marina Ledecq, Lisa Siciliani, Karlien Cheyns, Christiane Vleminckx, Marie-Noelle Blaude, Sandra De Vos, Frédéric Brassinne, Frederic Van Steen, Régis Nkenda, Ronny Machiels, Nadia Waegeneers, Joris Van Loco & Jan Mast Scientific Reports volume 12, numéro d'article : 2529 (2022 Nature, 15.02.22

Résumé

Bien que le dioxyde de titane (TiO2) soit un cancérigène humain suspecté lorsqu'il est inhalé, des (nano)particules de TiO2 de qualité fibreuse ont été retrouvées dans les fibres textiles synthétiques de masques de protection destinés au grand public. L'analyse STEM-EDX sur des sections d'une variété de masques à usage unique et réutilisables a permis de visualiser des particules de TiO2 agglomérées et quasi-sphériques dans des tissus non-tissés, des fibres de polyester, de polyamide et des fibres bi-composantes. Les tailles médianes des particules constitutives allaient de 89 à 184 nm, ce qui implique une fraction importante de particules de taille nanométrique (< 100 nm). La masse totale de TiO2 déterminée par ICP-OES variait de 791 à 152 345 µg par masque. La masse estimée de TiO2 à la surface de la fibre variait de 17 à 4394 µg, et dépassait systématiquement le niveau d'exposition acceptable au TiO2 par inhalation (3,6 µg), déterminé sur la base d'un scénario où les masques sont portés de manière intensive. Aucune hypothèse n'a été faite quant à la probabilité de libération des particules de TiO2 elles-mêmes, étant donné que la mesure directe de la libération et de l'absorption par inhalation lorsque les masques faciaux sont portés n'a pas pu être évaluée. L'importance du port de masques faciaux contre la COVID-19 est incontestable. Malgré tout, ces résultats plaident en faveur d'une recherche approfondie sur les applications de la (nano)technologie dans les textiles afin d'éviter les conséquences futures possibles d'une utilisation mal réglementée et de mettre en œuvre des normes réglementaires éliminant progressivement ou limitant la quantité de particules de TiO2, conformément au principe de sécurité par conception.

