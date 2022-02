Des chercheurs hongrois découvrent un variant unique du SRAS-CoV-2 dans un échantillon de sol - des données qui appuient la théorie de la fuite d'un laboratoire de la COVID-19 ? (TrialSite News)

Des chercheurs hongrois découvrent un variant unique du SRAS-CoV-2 dans un échantillon de sol - des données qui appuient la théorie de la fuite d'un laboratoire de la COVID-19 ?

Article originel : Hungarian Researchers Find Unique SARS-CoV-2 Variant in Soil Sample—Data Point Supporting Lab-Leak Theory of COVID-19?

TrialSite News, 12.02.22





D'où vient le SRAS-CoV-2 ? Le résultat d'un processus zoonotique naturel, d'une fuite en laboratoire ou d'une autre explication ? TrialSite suggère qu'il n'y a pas de preuve absolue de la cause, mais les entrées passées suggèrent que la théorie de la fuite en laboratoire est possible. Aujourd'hui, deux études fournissent des données supplémentaires sur la possibilité d'une fuite en laboratoire. Sur la base d'une analyse d'échantillons de sol, des scientifiques hongrois indiquent des traces d'agents pathogènes qui pourraient étayer la théorie de la fuite de laboratoire. En étudiant des échantillons d'ADN dans le sol en Antarctique, les auteurs de l'étude ont détecté des traces d'un variant unique de coronavirus dans des échantillons chinois. Plus précisément, les scientifiques, basés en Hongrie, menaient des recherches avec du matériel provenant de l'Antarctique et provenant de la société Sangon Biotech de Shanghai. Ils ont trouvé du matériel génétique provenant d'animaux associés à des laboratoires chinois, ce qui suggère que le virus a pu être étudié dans un laboratoire chinois. Il convient de noter que l'accès public aux données de Sangon Bio a été révoqué après que les chercheurs hongrois ont mis en ligne leur préimpression identifiant l'ancêtre de la COVID-19.

Selon les scientifiques hongrois de l'université Eötvös Loránd et de l'université de médecine vétérinaire, des traces de la première version de l'agent pathogène auraient pu être...

