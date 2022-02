Des députés européens demandent le limogeage immédiat de la présidente de la Commission européenne en raison de conflits d'intérêts avec Pfizer et le programme de vaccination de masse contre la COVID-19 (TrialSite News)

Des députés européens demandent le limogeage immédiat de la présidente de la Commission européenne en raison de conflits d'intérêts avec Pfizer et le programme de vaccination de masse contre la COVID-19

Article originel : European MEPs Call for Immediate Oust of European Commission President Due to Conflicts of Interest with Pfizer & Mass COVID-19 Vaccination Program

TrialSite News, 19.02.22

Un groupe indépendant de députés européens (MEP) a demandé la démission immédiate de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dirigé par le Roumain Christian Terhe, éduqué aux États-Unis, ainsi que par des députés européens de France, de Lituanie et de Croatie, le groupe exige l'éviction immédiate de Mme Von der Leyen en raison de plusieurs accusations de conflits d'intérêts, de violations de l'éthique et d'abus de la confiance du public.

Ce groupe indépendant et critique d'eurodéputés a adressé hier un message fort à leurs collègues du Parlement européen ainsi qu'au public européen : la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doit partir en raison d'une série d'accusations retentissantes.

Les députés européens affirment que Mme von der Leyen fait partie d'une collusion sans précédent entre l'industrie et le gouvernement, qui a conduit à ce qu'ils décrivent comme une "gigantesque fraude scientifique et campagne de propagande sur la COVID-19, qui a causé et continue de causer des violations massives des droits de l'homme et de la liberté, et constitue une menace pour la démocratie en Europe".

Les députés européens soulèvent plusieurs allégations de conflits d'intérêts et de violations de l'éthique, demandant ainsi de toute urgence sa démission.

La présidente de la Commission européenne avait des conflits d'intérêts...

Lire la suite