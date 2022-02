Et si le Mali était l’Afghanistan d’Emmanuel Macron (Mondafrique)

Le président français, Emmanuel Macron, qui convie ce mercredi soir à l’Élysée les chefs d’Etat nigérien, tchadien et mauritanien ainsi que Macky Sall et Charles Michel, respectivement présidents de l’Union Africaine et du conseil européen, cherche à trouver une porte de sortie multilatérale aux déboires que connait la France au Mali,. Un fiasco annoncé qui fait penser à l’impasse américaine en Afghanistan...