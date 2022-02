[Vidéos] Flash info Ukraine (J4). Armées russe et ukrainienne garderaient conjointement Tchernobyl / Zelensky prêt à des négociations / Bombardement ukrainien sur Marioupol / L'armée russe est entrée dans Kharkiv et encercle deux villes du sud (AFP / Reuters, RT...)

Soyez toujours au courant de dernières informations en installant cette extension pour Firefox. Ne ratez aucune actu avec cette application mobile simple et conviviale, gardez tous les gros titres à portée de main. RTFrancias EN DIRECT Page d'accueil / International EN CONTINU : L’offensive russe en Ukraine gagne du terrain, des négociations de paix se profilent 24 févr. 2022, 04:36 EN CONTINU : L’offensive russe en Ukraine gagne du terrain, des négociations de paix se profilent © Konstantin Mihalchevskiy Source: Sputnik Militaires russes à Armyansk en Crimée, Russie, le 24 février 2022 (image d'illustration) (image d'illustration). Suivez RT France sur Telegram logoTelegram L'intervention armée visant selon la Russie à «démilitariser» l'Ukraine, suit son cours, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass. De nombreux pays dénoncent ce qu'ils qualifient d'«invasion». dimanche 27 février 09h36 CET Selon le compte Twitter de RT en russe, Google aurait interdit, à la demande de Kiev, de télécharger l'application mobile de RT sur son magasin d'applications depuis le territoire ukrainien. ⚡️Google по требованию Киева запретил скачивание мобильного приложения RT на территории Украины pic.twitter.com/GFUFI33k41— RT на русском (@RT_russian) February 27, 2022 09h33 CET Roscosmos, l'agence spatiale russe, a signalé une «attaque DDoS massive» contre son site web provenant de «diverses adresses IP», selon un représentant de l'entreprise publique cité par l'agence RIA Novosti. «Le service de presse a fait savoir que l’attaque DDoS provenait de l’étranger. Il a ensuite précisé que l’attaque a été lancée depuis Lviv à l’aide d’un réseau de bots», explique encore l'agence de presse russe. 08h53 CET Dans une vidéo, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait savoir que Kiev accepterait de négocier avec la Russie mais pas sur le territoire biélorusse, qu’il perçoit comme «hostile». Il aurait proposé les villes de Varsovie (Pologne), Budapest (Hongrie), Istanbul (Turquie) ou encore Bakou (Azerbaïdjan) pour la tenue de pourparlers, selon ses affirmations. Et également déclaré que «n’importe quelle autre ville» pourrait convenir. Il a par ailleurs assuré que «la nuit passée fut dure, de nouveau des tirs, de nouveau des bombardements de quartiers habités, d’infrastructures civiles. Il n'y aujourd'hui rien que l'occupant ne considère pas comme une cible légitime». 08h35 CET D'après le ministère de la Défense russe, qui appuie son affirmation sur une vidéo, 82 militaires ukrainiens de l'île du Serpent auraient déposé les armes. Kiev soutient de son côté que 13 soldats seraient morts dans des frappes. Lire aussi Que s'est-il passé sur l'île du Serpent ? Russes et Ukrainiens livrent des versions différentes 08h28 CET La Finlande a annoncé être prête à fermer son espace aérien aux avions russes. Le pays «se prépare à fermer l’espace aérien au trafic aérien russe», a fait savoir dans un tweet le ministre des Transports Timo Harakka. Suomi valmistautuu ilmatilan sulkemiseen venäläiseltä lentoliikenteeltä. 🇫🇮🇺🇦— Timo Harakka 🏳️‍🌈🇫🇮 (@TimoHarakka) February 26, 2022 08h27 CET La Russie serait déjà prête pour les négociations à Homiel (Biélorussie) et attendrait désormais ses homologues ukrainiens, a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, lors d’un briefing avec les agences de presse ce 27 février. Une délégation de représentants des «ministères des Affaires étrangères, de la Défense et d'autres services, notamment de l'administration présidentielle est arrivée en Biélorussie pour des négociations avec les Ukrainiens», selon la même source. 07h32 CET L'armée russe a affirmé être aux portes de deux villes situées dans le sud de l'Ukraine : Kherson et Berdiansk. «Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk», a fait valoir le ministère de lé Défense cité par l'agence TASS. Par ailleurs, les autorités de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine ont annoncé une «percée» de l'armée russe jusque dans le centre-ville. «Il y a eu une percée des véhicules légers de l'ennemi russe dans la ville de Kharkiv, y compris dans la partie centrale», a expliqué sur Facebook un responsable local, Oleg Sinegoubov. 04h51 CET L'ex-président des Etats-Unis Donald Trump a qualifié d'«intelligent» le président russe Vladimir Poutine et critiqué les dirigeants occidentaux «si bêtes» à ses yeux, lors de la grande convention annuelle des conservateurs américains qui se tient à Orlando, en Floride. Dans la soirée du 26 février, Donald Trump a estimé que l'OTAN «a l'air tout sauf intelligente» en frappant la Russie de sanctions au lieu de se décider à la «réduire en miettes – au moins psychologiquement». "Yesterday reporters asked me if I thought President Putin is smart. I said, of course he's smart" -- in fact Trump described Putin as smart during a speech to his paying customers at Mar-a-Lago pic.twitter.com/68Z4M0ruhs— Aaron Rupar (@atrupar) February 27, 2022 Il a par ailleurs qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'«homme courageux», et a affirmé que l'opération russe en cours en Ukraine – qu'il a qualifiée «d'horrible désastre» – ne se serait jamais produite si son élection «n'avait pas été truquée» (l'ex-chef d'Etat reprenant ici ses accusations d'irrégularités et de fraude électorale lors de la dernière présidentielle américaine, bien qu'il n'a pas obtenu de succès devant la justice à ce sujet). 04h23 CET Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis dans une centaines de villes de France – dont Paris, Strasbourg, Marseille ou encore Rennes – afin de protester contre l'opération militaire russe en cours en Ukraine depuis le 24 février. 