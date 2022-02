Guerre en Ukraine. L'UE va stopper la diffusion de RT et Sputniknews pour lutter contre la désinformation

L'UE a dénoncé la désinformation des médias russes et appelle à prendre des mesures drastiques pour lutter contre la désinformation russe en Europe. Les médias Sputnik et RT ne pourront plus diffuser dans l'UE, "Nous couperons la tête du serpent" a déclaré le vice-président Borrell lors d'une allocution télévisée avec la présidente de l'UE, Von der Leyen.



La présidente de l'UE Von der Leyen a déclaré également que l'UE va mettre prochainement en place des sanctions contre la Biélorussie complice de l'attaque russe en Ukraine. L'espace aérien de l'UE sera fermé à tous les avions russes. "Nous sommes devant une guerre totale à nos frontières". "Loikachengo est complice de l'attaque contre l'Ukraine" et va faire l'objet de sanction.

Selon le vice-président Borrell, l'UE va financer des achats et des "livraisons d'armes létales" pour l'Ukraine.



Von der Leyen et Borrell n'ont pas évoqué la menace de dissuasion nucléaire brandit par Poutine en milieu d'après-midi.



(Source : BFM TV 17h30)