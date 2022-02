ICYMI - Le rapport confidentiel sur les essais de Pfizer obtenu par Strong and Free Canada montre plus de 1 000 décès au cours des trois premiers mois (Substack)

ICYMI - Le rapport confidentiel sur les essais de Pfizer obtenu par Strong and Free Canada montre plus de 1 000 décès au cours des trois premiers mois.

Article originel : ICYMI - Confidential Pfizer Trial Report obtained by Strong and Free Canada shows over 1,000 deaths in the first 3 months.

Par Joel Smalley

Substack, 1.02.22







Le Dr Daniel Nagase de l'Alberta a examiné le document le 13 décembre de l'année dernière.





Au cours des 3 premiers mois, plus de 30% des effets indésirables n'ont pas été résolus.

3 % étaient mortels.

Les blessés sont des enfants, des femmes enceintes et leurs enfants à naître.

Le Dr Daniel Nagase a obtenu son diplôme de l'école de médecine de Dalhousie en 2004, est membre inscrit au Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta, où il est médecin depuis plus de 15 ans, médecin urgentiste depuis 10 ans et traite des patients dans des communautés rurales mal desservies dans toute l'Alberta depuis 2015. Le Dr Nagase a été licencié après avoir traité trois patients atteints de la Covid avec de l'Ivermectine à l'hôpital et au centre de soins de Rimbey.

https://strongandfreecanada.org/iron-will/breaking-news-pfizers-own-stats-1200-40000-trial-participants-dead-interview-with-dr-nagase/

https://strongandfreecanada.org/facts-and-data/pfizer-trial/