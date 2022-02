Ìle aux Serpents. Selon RT, l'Ukraine a reconnu que ses gardes frontières n'avaient pas été tués par des bombardements russes. Il s'agirait d'une fausse information !

Voir la déclaration des service national des gardes-frontières ukrainiens (SBGSU) en date du 26.02.22·(traduction anglaise et française plus bas)

Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими

ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим як з захисниками втратився зв’язок.

Як вже повідомлялося, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Розуміємо, що пропагандисти рускага міра вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.

Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всім можливим напрямкам.

Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.

Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться.

Слава українським захисникам!!!

We got strong beliefs that all Ukrainian defenders of Zmiiniy Island may be alive

The SBGSU and the Armed Forces, like the whole of Ukraine, have received hope that all of Zmiiny's defenders are alive.

---

Russian media reported that Ukrainian servicemen on the island, who were temporarily occupied by Russia in Sevastopol, had been sent to Sevastopol.

Preliminary information that border guards may be dead came before the defenders lost contact.

As previously reported, on February 24, the aggressor fired from naval weapons and used combat aircraft on border guards and soldiers of the Armed Forces on the island of Zmiiny.

According to available information at the time, the infrastructure was destroyed and the island captured.

Prior to that, the enemy repeatedly tried in vain to intimidate Ukrainian defenders with demands to surrender and received only one correct answer - no one will surrender.

We understand that Russian propagandists know how to make the necessary information attacks and use them, noting that Ukrainian defenders have surrendered.

Border guards and fighters of the Armed Forces bravely defended themselves, especially in the face of the overwhelming means of defeat and enemy forces.

Work to learn about the fate of Ukrainian defenders continued in all possible directions.

Currently, after receiving information about their probable location, the SBGS together with the Armed Forces is working to identify our soldiers, which is common in open networks.

We sincerely hope that the boys will return home as soon as possible, and the information received at the time of the attack on the death will not be confirmed.

Glory to Ukrainian defenders !!!

#stoprussia

---

Nous avons de fortes convictions que tous les défenseurs ukrainiens de l'île de Zmiiniy sont peut-être vivants

Le SBGSU et les forces armées, comme l'ensemble de l'Ukraine, ont reçu l'espoir que tous les défenseurs de Zmiiny sont vivants.

Les médias russes ont rapporté que les militaires ukrainiens présents sur l'île, qui étaient temporairement occupés par la Russie à Sébastopol, avaient été envoyés à Sébastopol.

Les informations préliminaires selon lesquelles les gardes-frontières seraient morts sont arrivées avant que les défenseurs ne perdent le contact.

Comme indiqué précédemment, le 24 février, l'agresseur a tiré avec des armes navales et utilisé des avions de combat sur les gardes-frontières et les soldats des forces armées sur l'île de Zmiiny.

Selon les informations disponibles à l'époque, les infrastructures ont été détruites et l'île capturée.

Avant cela, l'ennemi a tenté en vain à plusieurs reprises d'intimider les défenseurs ukrainiens en leur demandant de se rendre et n'a reçu qu'une seule réponse correcte - personne ne se rendra.

Nous comprenons que les propagandistes russes savent comment faire les attaques d'information nécessaires et les utiliser, en notant que les défenseurs ukrainiens se sont rendus.

Les gardes-frontières et les combattants des forces armées se sont courageusement défendus, surtout face aux moyens écrasants de la défaite et des forces ennemies.

Les travaux visant à connaître le sort des défenseurs ukrainiens se poursuivent dans toutes les directions possibles.

Actuellement, après avoir reçu des informations sur leur localisation probable, le SBGS, en collaboration avec les Forces armées, travaille à l'identification de nos soldats, ce qui est courant dans les réseaux ouverts.

Nous espérons sincèrement que les garçons rentreront chez eux le plus rapidement possible, et que les informations reçues au moment de l'attaque sur la mort ne seront pas confirmées.

Gloire aux défenseurs ukrainiens ! !!

#stoprussia