Prise de l'Île des Serpents par les Russes et Fake News. Les Jt de France 2 de 13h et 20h déclarent que les soldats ukrainiens ont tous été tués, les médias russes disent qu'ils se sont rendus

Les zones bombardées se multiplient dans l'Ukraine, envahie par la Russie. Le gouvernement tente de se défendre, et a déclaré la mobilisation générale. Face à eux, la Russie progresse très rapidement. Dans la soirée du jeudi 24 février, après de longs combats, elle a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Les pays européens sont inquiets, et scrutent la radioactivité. L'île des Serpents, un rocher au large de l'Ukraine, a également été pris par la Russie. ---

Kherson (Ukraine), faisait partie des cibles de l'armée russe. Face à la puissance du feu, les soldats ont dû fuir, laissant derrière eux des chars et du matériel de combat. De l'autre côté du pays, des tirs soutenus et un impressionnant incendie ont ravagé la ville de Soumy, vendredi 25 février. Aucun bâtiment n'a échappé aux bombardements. Tchernobyl aux mains des Russes

Version ukrainienne reprise par la chaîne France 2 (et de nombreux médias français) liée à l'Etat français intégrée dans l'OTAN. A noter que l'info ou l'intox sur les soldats tués par les Russes n'est pas reprise dans le script sur le site internet de la chaîne France Télévision (voir plus bas) . Par contre, cela est clairement expliqué dans le mini-reportage qui a été diffusé à l'antenne à 2 reprises dans les Jts de 13h et 20h (propos du mini-reportage retranscrit ci-dessous) : " Autre prise symbolique. celle de l'ìle des Seprents. Ce rocher au large de l'Ukraine tenu par 13 soldats. Hier ce navire russe leur ordonne de partir "Je vous suggère de déposer les arnes et de capituler sinon nous allons ouvrir le feu". Réponse des militaires ukrainiens au navire de guerre russe, allez vous faire foutre. Un dernier acte de courage avant de mourir sous les bombardements ." --- Guerre en Ukraine : la centrale de Tchernobyl et l'île des Serpents aux mains de l'armée russe Jt de France 2 25.02.22, 20h

Selon Checknews de Libération, les propos rapportés "Allez vous faire foutre" auraient été greffés sur l'image mais ne correspondraient pas. Par contre Libération semble également valider la mort des soldats ukrainiens en martyrs ! - Libération 25.02.22 «Allez vous faire foutre !»: que sait-on des dernières paroles de soldats ukrainiens devenus héros en défendant l’île aux Serpents? " la bande-son a été ajoutée via un autre contenu TikTok posté auparavant. Elle consiste en un montage de l’enregistrement de l’échange. Au-delà de cet enregistrement «greffé» à la vidéo, le son original de cette séquence comprend plusieurs commentaires du soldat en train de filmer. Lequel conclut, d’après une traduction obtenue par CheckNews : «Eh ben putain, on vit vraiment sur une île merveilleuse»."

La Russie commente la prise de l'avant-poste insulaire ukrainien en mer Noire

Article originel : Russia comments on capture of Ukraine’s Black Sea island outpost

The ThreadTimes,com

Les soldats ukrainiens déclarés par leur président comme ayant été tués en défendant une île ont en fait été faits prisonniers, affirme la Russie.

L'armée russe a fait prisonniers 82 soldats ukrainiens qui étaient déployés sur l'île des Serpents en mer Noire, a affirmé vendredi le ministère russe de la défense. Ils ont "déposé les armes" et seront libérés après s'être engagés à ne pas prendre part à une action militaire contre la Russie, a déclaré le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov.

Cette affirmation contredit les déclarations des responsables ukrainiens. Jeudi, les gardes-frontières ont confirmé que la Russie attaquait l'île et ont indiqué avoir perdu le contact avec les troupes déployées sur place pendant la nuit.

Anton Gerashchenko, un conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, a affirmé jeudi que les troupes russes avaient tué 13 soldats ukrainiens après avoir refusé de se rendre. Des images accessibles sur les médias sociaux montrent ce qui semble être un navire de guerre russe diffusant par haut-parleurs une demande de dépôt d'armes aux soldats ukrainiens sur l'île. Le message leur promettait sécurité et liberté s'ils obtempéraient.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que tous les gardes-frontières étaient morts. Les troupes sont "mortes héroïquement" en défendant l'île des Serpents, a déclaré le dirigeant ukrainien dans un discours à la nation. Il a promis de leur décerner à titre posthume les plus hautes distinctions militaires ukrainiennes.

L'île des Serpents, ou île Zmiini, est une petite masse de terre en forme de croix mesurant un peu plus de 600 mètres de diamètre. Elle est située à environ 35 kilomètres de la côte de la région d'Odessa en Ukraine, près de la frontière avec la Roumanie. Les gardes-frontières ukrainiens y maintiennent un petit poste avancé.

La Russie a lancé une attaque militaire contre l'Ukraine jeudi. Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie devait démilitariser le pays pour mettre un terme à l'expansion rampante de l'OTAN sur son territoire et pour mettre fin aux attaques ukrainiennes contre les régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk. Les pays occidentaux ont condamné cette décision et imposé des sanctions contre le secteur financier et les importations de la Russie....



