Israël va mettre fin au passeport vaccinal contre la COVID-19 dans la plupart des endroits (Epoch Times)

Israël va mettre fin au passeport pour le vaccin contre la COVID-19 dans la plupart des endroits

Article originel : Israel to End COVID-19 Vaccine Passport for Most Places

Par Jack Phillips

EpochTimes, 2.02.22



De hauts responsables israéliens ont décidé cette semaine de supprimer le passeport vaccinal contre la COVID-19 du pays, dit " passeport vert ", pour les restaurants, les hôtels, les salles de sport et les théâtres.

Israël, qui est aujourd'hui l'une des nations les plus vaccinées et qui a reçu le plus de rappels au monde, est devenu l'an dernier l'un des premiers pays au monde à imposer un tel mandat.

La mise à jour de la politique entrera en vigueur le dimanche 6 février, a déclaré le gouvernement du Premier ministre Naftali Bennet, en attendant l'approbation d'une commission parlementaire. La politique de preuve de vaccination restera toutefois intacte pour les événements tels que les fêtes ou les mariages.

"Continuer le laissez-passer vert de la même manière peut créer de fausses assurances", a déclaré à l'AFP Nadav Davidovitch, qui fait office d'expert au sein du gouvernement du Premier ministre. "Il ne permet pas de réduire les infections dans les espaces fermés comme les théâtres. Il doit être utilisé principalement pour les lieux à haut risque comme les hôpitaux, les maisons de retraite, ou les événements où l'on mange, chante et danse."

Auparavant, certains ministres israéliens ont fait valoir qu'il n'y avait aucune justification épidémiologique à l'extension du système de passeport vaccinal, qui, selon eux, est inefficace pour encourager les réfractaires à la vaccination à se faire vacciner.

Le ministre des finances Avigdor Lieberman a récemment écrit sur Twitter : "Je l'ai déjà dit et je le répète : Nous ne prolongerons pas le Pass Vert au-delà du 6 février, pas même d'une seconde."

Peu d'études, voire aucune, ont été menées pour déterminer si les passeports vaccinaux font réellement baisser le nombre de cas de COVID-19, d'hospitalisations ou de décès. Certaines études ont montré que les systèmes de passeport peuvent stimuler l'adoption de vaccins dans les pays qui les ont mis en place.

Par ailleurs, une analyse récente publiée par l'influente Université John Hopkins a révélé que les mesures de confinement de la COVID-19 n'ont guère contribué à réduire le nombre de décès dus à la COVID-19. Les mesures de confinement imposées aux États-Unis et en Europe ont fait baisser le taux de mortalité de 0,2 % en moyenne, tandis que les politiques de mise à l'abri ont fait baisser le taux de mortalité de 2,9 % en moyenne.

"Si cette méta-analyse conclut que les mesures de confinement ont eu peu ou pas d'effets sur la santé publique, elles ont imposé des coûts économiques et sociaux énormes là où elles ont été adoptées", ont écrit les chercheurs.

Le passeport vaccinal a été signalé par les groupes de défense des libertés civiles comme pouvant constituer une violation du droit à la vie privée des individus. Certains critiques ont également fait valoir que les mandats créeront une société à deux vitesses, avec des personnes vaccinées et des personnes non vaccinées...

