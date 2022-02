Ivermectine : l'étude malaisienne (SPR)

L'essai malaisien de l'ivermectine : que montre-t-il vraiment ?

JAMA Internal Medicine a publié l'essai randomisé ouvert I-TECH malaisien sur l'ivermectine, comprenant un total de 490 patients. L'essai n'a trouvé aucun avantage significatif de l'ivermectine en ce qui concerne la progression de la maladie ou le décès. Mais les choses sont plus complexes que cela.

Du côté positif , l'essai comprenait principalement des participants présentant un risque élevé de covid sévère (50 ans et plus avec comorbidités). Mais du côté négatif , 68% des participants étaient déjà vaccinés (52% étaient doublement vaccinés), ne laissant que 159 participants non vaccinés. De plus, le traitement débutait en moyenne 5,1 jours après l'apparition des symptômes, et majoritairement chez des patients déjà hospitalisés.

Ainsi, la plupart de ces patients n'auraient même pas été éligibles aux essais de médicaments covid menés par Pfizer (Paxlovid) et Merck (Molnupiravir), qui nécessitaient des patients externes non vaccinés et un délai de traitement ne dépassant pas 3 jours (ou 5 jours au plus) , car une action rapide est cruciale contre une maladie virale.

Pour aggraver les choses, le critère principal de l'étude malaisienne était l'hypoxie (saturation en oxygène à 95 %), un critère atteint en moyenne déjà 8 jours après l'apparition des symptômes ou seulement 3 jours après le début du traitement, c'est-à-dire avant même la fin du traitement. (5 jours).

Ainsi, l'étude a été conçue pour échouer : "La conception de l'étude était telle que tout autre antiviral, tel que Paxlovid ou Molnupiravir [ou des anticorps monoclonaux], aurait également échoué."

Fait intéressant, si l'on considère le critère secondaire de mortalité hospitalière à 28 jours , l'ivermectine a montré une fois de plus un bénéfice non significatif : 3 décès (1,2 %) vs 10 décès (4,0 %) au total et 1 décès (1,3 %) vs. 4 décès (4,8 %) dans le sous-groupe non vacciné, mais l'étude était trop petite pour atteindre une signification statistique (risque relatif 0,31, p = 0,09). En ce qui concerne l'admission en USI et la ventilation également, le groupe ivermectine a montré un bénéfice non significatif.

De plus, un plus grand nombre de personnes du groupe ivermectine ont rapidement évolué vers l'hypoxie (21,6 % contre 17,3 % ; la différence n'est pas significative), ce qui indique que les patients du groupe ivermectine peuvent avoir été dans un état pire au départ (mais, après le traitement, ont montré une mortalité plutôt inférieure).

Ainsi, alors que de nombreux propagandistes et analystes faibles ont rapidement tiré une conclusion négative, l'étude est en fait cohérente avec les précédents ECR de haute qualité qui ont trouvé un bénéfice de mortalité non significatif allant jusqu'à 30 % (c'est-à-dire 5 millions de décès évités dans le monde). Comme l'a noté le professeur David Boulware, cela pourrait également être dû à un effet indirect (hyperinfection parasitaire due au traitement stéroïdien).

En conclusion , il sera très intéressant de voir les résultats des essais restants de haute qualité sur l'ivermectine, et une méta-analyse mise à jour de ces essais, même si les taux de vaccination élevés et l'omicron (90 % de létalité inférieure) peuvent avoir un impact croissant sur les résultats.