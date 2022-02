L'apartheid israélien contre les Palestiniens : un système cruel de domination et un crime contre l'humanité (Amnesty International)

L'apartheid israélien contre les Palestiniens : un système cruel de domination et un crime contre l'humanité

Article originel : Israel’s apartheid against Palestinians: a cruel system of domination and a crime against humanity

Amnesty International, 1.02.22



Les autorités israéliennes doivent être tenues responsables du crime d'apartheid qu'elles commettent contre les Palestiniens, a déclaré Amnesty International aujourd'hui dans un nouveau rapport accablant. L'enquête montre en détail comment Israël applique un système d'oppression et de domination contre le peuple palestinien partout où il exerce un contrôle sur ses droits. Cela inclut les Palestiniens vivant en Israël et dans les territoires palestiniens occupés (TPO), ainsi que les réfugiés déplacés dans d'autres pays.

Le rapport complet, L'apartheid d'Israël contre les Palestiniens : Cruel système de domination et crime contre l'humanité, montre comment les saisies massives de terres et de biens palestiniens, les homicides illégaux, les transferts forcés, les restrictions drastiques à la circulation et le déni de la nationalité et de la citoyenneté des Palestiniens sont autant d'éléments d'un système qui relève de l'apartheid au regard du droit international. Ce système est maintenu par des violations qui, selon Amnesty International, constituent un apartheid en tant que crime contre l'humanité, tel que défini dans le Statut de Rome et la Convention sur l'apartheid.



Amnesty International demande à la Cour pénale internationale (CPI) de prendre en compte le crime d'apartheid dans l'enquête qu'elle mène actuellement dans le TPO et appelle tous les États à exercer leur compétence universelle afin de traduire en justice les auteurs des crimes d'apartheid.

Notre rapport révèle la véritable ampleur du régime d'apartheid israélien. Qu'ils vivent à Gaza, à Jérusalem-Est et dans le reste de la Cisjordanie, ou en Israël même, les Palestiniens sont traités comme un groupe racial inférieur et systématiquement privés de leurs droits. Nous avons constaté que les politiques cruelles de ségrégation, de dépossession et d'exclusion menées par Israël dans tous les territoires qu'il contrôle relèvent clairement de l'apartheid. La communauté internationale a l'obligation d'agir.

Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International



"Il n'y a aucune justification possible pour un système construit autour de l'oppression raciste institutionnalisée et prolongée de millions de personnes. L'apartheid n'a pas sa place dans notre monde, et les États qui choisissent de faire preuve de tolérance à l'égard d'Israël se retrouveront du mauvais côté de l'histoire. Les gouvernements qui continuent à fournir des armes à Israël et à le protéger de toute responsabilité au sein des Nations Unies soutiennent un système d'apartheid, sapent l'ordre juridique international et exacerbent les souffrances du peuple palestinien. La communauté internationale doit faire face à la réalité de l'apartheid israélien et explorer les nombreuses voies de la justice qui restent honteusement inexplorées."

Les conclusions d'Amnesty International s'appuient sur un nombre croissant de travaux réalisés par des ONG palestiniennes, israéliennes et internationales, qui appliquent de plus en plus le cadre de l'apartheid à la situation en Israël et/ou dans le TPO.

Identifier l'apartheid

Un système d'apartheid est un régime institutionnalisé d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre. Il s'agit d'une grave violation des droits humains, interdite par le droit international public. Les recherches approfondies et l'analyse juridique d'Amnesty International, réalisées en consultation avec des experts externes, démontrent qu'Israël applique un tel système aux Palestiniens par le biais de lois, de politiques et de pratiques qui leur assurent un traitement discriminatoire prolongé et cruel.

En droit pénal international, les actes illicites spécifiques qui sont commis dans le cadre d'un système d'oppression et de domination, avec l'intention de le maintenir, constituent le crime contre l'humanité d'apartheid. Ces actes sont énoncés dans la Convention sur l'apartheid et le Statut de Rome, et comprennent les homicides illégaux, la torture, le transfert forcé et le déni des droits et libertés fondamentaux.

Amnesty International a recensé des actes proscrits par la Convention sur l'apartheid et le Statut de Rome dans toutes les zones contrôlées par Israël, même s'ils sont plus fréquents et plus violents dans les territoires palestiniens occupés qu'en Israël. Les autorités israéliennes adoptent de multiples mesures pour priver délibérément les Palestiniens de leurs droits et libertés fondamentaux, notamment des restrictions draconiennes à la circulation dans le TPO, un sous-investissement discriminatoire chronique dans les communautés palestiniennes en Israël, et le déni du droit au retour des réfugiés. Le rapport fait également état de transferts forcés, de détention administrative, de torture et d'homicides illégaux, tant en Israël que dans le TPO.

Amnesty International a constaté que ces actes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque systématique et généralisée dirigée contre la population palestinienne, et qu'ils sont commis dans l'intention de maintenir le système d'oppression et de domination. Ils constituent donc le crime d'apartheid contre l'humanité.

L'assassinat illégal de manifestants palestiniens est peut-être l'illustration la plus claire de la façon dont les autorités israéliennes utilisent des actes proscrits pour maintenir le statu quo. En 2018, les Palestiniens de Gaza ont commencé à organiser des manifestations hebdomadaires le long de la frontière avec Israël, réclamant le droit au retour des réfugiés et la fin du blocus. Avant même que les manifestations ne commencent, des hauts responsables d'Israël...

