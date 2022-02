L'ex-chef de guerre à l'origine des guerres françafricaines déstastreuses au Mali et en Centrafrique et ayant soutenu militairement les guerres monstrueuses en Libye, en Syrie et au Yémen vient faire l'apologie de l'OTAN sur la chaîne d'Etat [Vidéo]

Formidable François Hollande, invité sur le plateau du Jt de 20h de France 2, cet ancien Young Leader de la French American Foundation engagée à renforcer la relation franco-étatsunienne, n'a pu s'empêcher de faire l'apologie de l'OTAN. Il a déclaré en substance que si l'Ukraine avait fait partie de l'Otan la réaction des alliés occidentaux atlantistes n'aurait pas été la même. Selon lui, si les pays limitrophes intégrés à l'OTAN avaient subi une telle attaque, ils auraient reçu une aide militaire dissuasive de l'alliance.



"Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force...Poutine mesurera l'ampleur de son action à la capacité qui sera la nôtre de réagir...L'Europe doit comprendre que sa sécurité est en cause qu'il y a aujourd'hui l'OTAN et ceux qui il y a encore quelques jours demandaient que la France puisse sortir de l'OTAN doivent se rendre compte ce ce qu'est exactement la menace. Donc l'OTAN demeurera, l'OTAN se renforcera, l'alliance, on voit bien qu'il y a un déploiement de troupes dans les pays riverains. Mais il faut que l'Europe comprenne qu'un jour peut-être, il n'y aura pas le même président des Etats-Unis (sous-entendu un président comme Trump, Ndlr) et que donc la sécurité des Européens, elle doit être assurée par les Européens....Est-ce que (Poutine) peut aller plus loin, là aussi cela dépendra de nous. Sauf qu'autour maintenant de l'Ukraine c'est des pays qui sont membres de l'alliance atlantique et ce n'est pas la même réaction. Aujourd'hui, cela a été rappelé les forces américaines, comme les forces de l'OTAN ne vont pas se déployer en Ukraine. En revanche si les pays baltes ou si la Pologne était attaquée ces pays sont membres de l'OTAN et il y aurait une réaction militaire. Et ça Poutine le sait parfaitement. Mais il jaugera si nous avons cette volonté de nous défendre et si nous ne voulons pas nous défendre eh bien il avancera..." (François Hollande, 24.02.22, Jt France 2, 20h)



N.B : A noter la déclaration surprenante de Hollande sur les accords de Minsk (à 1'10'')



Un dangereux risque d'escalade et une dissuasion pour le moins foireuse et douteuse ? On ne peut que se réjouir que ce président "qui aime la guerre" (dixit Mediapart) ne soit plus au pouvoir.

Jt France 2 de 20h du 24.02.22

Guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force", déclare François Hollande

"Faire comprendre qu’il y aura des actions extrêmement rudes"

"Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force", déclare François Hollande. Ce qui peut l’arrêter, ce sont nos capacités, nos réactions, et c’est ce qu’il regarde encore aujourd’hui. Il croit qu’il est possible maintenant de mettre à bas l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité de l’Ukraine", poursuit l'ancien chef de l'Etat. Selon lui, Vladimir Poutine "mesurera l’ampleur de son action à la capacité qui sera la nôtre de réagir". François Hollande a salué l’action d’Emmanuel Macron, tout en déplorant l’oubli de "faire comprendre qu’il y aura des actions extrêmement

Visualiser son interview en entier par la présentatrice du Jt cliquer ici



Le pedigree de François Hollande en matière de guerres impérialistes que ce soit au Mali, en Centrafrique, en Libye, en Irak, en Syrie et au Yemen parle de lui même. Et il ne semble pas avoir tiré leçon de ses interventions otanesques et françafricaines extrêmement rudes, dévastatrices et désastreuses. Le pauvre homme !

Lot de consolation, il sera reçu par Macron avec Sarkozy à l'Elysée pour discuter de la situation en Ukraine. En tant que grands zélateurs de l'OTAN, il ne pourra sortir de cette réunion que de brillantes réflexions et résultats quand on connaît leurs actions respectives en Libye, en Syrie, au Mali, en Centrafrique, au Yémen. Des exemples qui forcent l'admiration. Le "rapport de force" de l'OTAN ? Ils connaissent leur catéchèse atlantiste sur le bout des doigts.



La dernière intervention diplomatique de Macron auprès de Poutine est aussi, dans un autre registre, un chef d'oeuvre de négociation, à inscrire dans tous les livres d'histoire pour montrer aux futures générations ce qu'il ne faut pas faire non plus ! En clair, que ce soit en terme militaire ou diplomatique, le trio otanesque (sarkozy-Hollande-Macron) a échoué sur toute la ligne avec toutes les conséquences que leurs sinistres guerres ont engendrées. Au nom du Right to Protect, ils ont détruit et dévasté un nombre incalculable de pays avec leur grand allié étatsunien. Il semble bel et bien que Poutine leur ait emboîté le pas. L'OTAN a montré la voie à suivre en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, au Yémen et la Russie de Poutine semble suivre le même chemin.