L'humoriste Heather McDonald s'effondre et se fracture le crâne sur scène après avoir brocardé les non vaccinés et ceux qui se plaignent des effets secondaires des vaccins (Vidéos)

Elle a passé le samedi matin sans incident avec son fils. Samedi soir, Heather a commencé son spectacle de 19 heures à l’Improv. Elle était sur scène depuis environ trois minutes, lorsqu’elle s’est soudainement effondrée. La chute a causé une fracture du crâne. Elle n’avait pas consommé d’alcool avant ou pendant le spectacle. Elle a été admise dans un hôpital local où des examens complets sont en cours. Jusqu’à présent, les tests n’ont révélé aucun problème médical sous-jacent qui aurait pu provoquer cet accident. « Je me suis évanouie sur scène. Je me suis levée, j’ai fait une blague et je me suis sentie tellement étourdie. Vous pouvez voir mon œil – je suis tombée. Oh ! mon Dieu. Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Je me sens si mal qu’ils ont dû dire à tout le monde de partir et ils ont annulé le deuxième spectacle. Tempe, je reviendrai ».

« Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes ».

Juste avant de s’effondrer, l’humoriste se moquait des effets secondaires des vaccins et des non-vaccinés. « Je suis vacciné, double vacciné, boosté … et vacciné contre la grippe et le zona et j’ai toujours mes règles. Je n’ai pas eu le covid et Jésus m’aime ». Des témoins ont déclaré que dès qu’elle a prononcé cette phrase, elle s’est effondrée au sol comme crêpe dans une poêle en période Chandeleur. Au moment de la chute, le public s’est mis à rire aux éclats, pensant à une blague. Difficile de dire si à l’avenir, la comédienne continuera à se moquer des non-vaccinés et des femmes qui n’ont plus de règles à la suite de la vaccination… Une chose est certaine, à 51 ans, elle a goûté à la loi de la gravitation tout en prenant le Christ à témoin. Justice immanente ? Une scène qui donne envie de prendre le chemin de l’Église.