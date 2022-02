L'invasion russe se heurte à une forte résistance, les lignes d'approvisionnement constituent une "vulnérabilité certaine", selon des responsables étatsuniens (CNN)

L'invasion russe se heurte à une forte résistance, les lignes d'approvisionnement constituent une "vulnérabilité certaine", selon des responsables étatsuniens Article originel : Russian invasion runs into stiff resistance, supply lines are a 'definite vulnerability,' US officials say Par Jim Sciutto, Oren Liebermann and Jeremy Herb CNN 27.02.22, 08'h42

Lviv, Ukraine et Washington, DC (CNN). L'invasion de l'Ukraine par la Russie se heurte à une résistance "plus forte que prévu" de la part de l'armée ukrainienne ainsi qu'à des difficultés inattendues pour approvisionner ses forces, déclarent à CNN deux hauts responsables étatsuniens ayant une connaissance directe de la situation.



Sur le champ de bataille, la Russie subit des pertes en personnel, en blindés et en avions plus importantes que prévu. Cela est dû en partie au fait que les défenses aériennes ukrainiennes ont mieux fonctionné que ce que les évaluations des services de renseignement américains avaient prévu avant l'invasion. En outre, la Russie n'a pas encore établi sa suprématie aérienne sur l'Ukraine, a déclaré un haut responsable de la défense, car l'armée de l'air ukrainienne et les systèmes de défense aérienne se battent pour le contrôle de l'espace aérien.



"Les défenses aériennes ukrainiennes, y compris les avions, continuent d'être opérationnelles et d'engager et de refuser l'accès aux avions russes à certains endroits du pays", a déclaré le responsable.

Sans un contrôle incontesté du ciel, il devient plus difficile pour une armée en mouvement de voir et de frapper des cibles depuis les airs.

Ensemble, ces défis ont jusqu'à présent empêché le renversement rapide des grandes villes ukrainiennes, y compris la capitale, Kiev, que les responsables étatsuniens craignaient de voir se produire en quelques jours. La ville de Kharkiv, près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, n'est pas non plus tombée aux mains des forces d'invasion, ce que les responsables craignaient de voir se produire dès la première nuit d'une invasion.



Les responsables avertissent que cette image du champ de bataille n'est qu'un moment dans le temps et que la situation sur le terrain pourrait changer très rapidement si les forces russes poursuivent leur assaut.

Ces responsables ont noté que les forces russes sont toujours largement supérieures en nombre aux forces ukrainiennes et que la Russie continue de manœuvrer ces forces pour les mettre en position autour des principaux centres urbains. Il n'est pas clair non plus dans quelle mesure le ralentissement des mouvements peut être attribué au défi logistique que représente le déplacement d'une force aussi importante.



Selon IHS Janes, l'armée ukrainienne dispose d'un certain nombre d'armes anti-aériennes différentes, notamment des missiles à guidage radar et à détection de chaleur, ainsi que des canons anti-aériens. Ces dernières semaines, les États-Unis ont également fourni à l'armée ukrainienne des missiles antiaériens Stinger, tout comme d'autres alliés de l'OTAN.



Samedi soir, en Ukraine, les États-Unis n'avaient vu aucune indication que l'armée russe avait pris le contrôle de villes ukrainiennes, a déclaré le responsable, même si les forces russes ont encerclé certains centres de population, dont Kiev.



Il s'est également avéré difficile de maintenir l'approvisionnement en carburant et en munitions de l'importante force d'invasion russe. Comme l'a expliqué un haut fonctionnaire étatsunien, la Russie s'attendait à une victoire rapide et a peut-être négligé de prévoir un réapprovisionnement suffisant de ses forces. Les lignes d'approvisionnement, a expliqué ce responsable, constituent une "vulnérabilité certaine".

"Ce que nous évaluons maintenant, c'est qu'elle (la Russie, Ndt) a dû engager un peu plus de logistique et de soutien, en carburant spécifiquement, que ce que nous pensons qu'ils avaient prévu de faire si tôt dans l'opération", a déclaré l'un des responsables.



Les forces russes ont lancé leur invasion de l'Ukraine tôt jeudi matin, avec des missiles qui ont atterri dans les villes du pays. Selon des responsables étatsuniens, l'objectif de Moscou est de prendre Kiev et de "décapiter" le gouvernement dirigé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Zelensky a refusé une offre des États-Unis d'évacuer Kiev, a écrit samedi l'ambassade d'Ukraine en Grande-Bretagne sur Twitter. Zelensky a publié des vidéos sur les médias sociaux montrant qu'il est resté en Ukraine.



"Le monde a vu que les Ukrainiens sont puissants, que les Ukrainiens sont courageux, qu'ils sont sur leur terre natale et qu'ils ne l'abandonneront jamais à personne. Ils ne la trahiront jamais", a-t-il déclaré dans un discours prononcé samedi.



La Russie a présenté sa lente progression en Ukraine comme un arrêt permettant de prendre le temps de négocier, et non comme un revers militaire.



Samedi, le ministère russe de la défense a déclaré que ses troupes avaient reçu l'ordre de reprendre leur offensive "dans toutes les directions", après une suspension ordonnée pour permettre des négociations avec le gouvernement ukrainien. Le ministère a déclaré que l'offensive avait reçu l'ordre de se poursuivre après l'abandon des consultations par l'Ukraine.

Un conseiller présidentiel ukrainien a démenti aux premières heures samedi que l'Ukraine avait refusé de négocier.

"Ils ont des problèmes", a déclaré un responsable de l'OTAN au sujet des forces russes, citant les derniers renseignements de l'alliance. "Elles manquent de diesel, elles avancent beaucoup trop lentement et le moral est manifestement un problème".

À la question de savoir si les Russes sont susceptibles d'intensifier leurs efforts, le fonctionnaire a répondu qu'ils n'avaient pas le choix. "Ils sont très en retard sur le calendrier", a déclaré le fonctionnaire. "Cela devient incontrôlable pour eux, chaque jour supplémentaire est très douloureux".



L'ancien président ukrainien Petro Porochenko, qui est également resté à Kiev, a déclaré dans une interview samedi sur CNN que les militaires ukrainiens avaient fait preuve d'un "héroïsme exceptionnel", mais que le pays avait encore besoin de l'aide de ses alliés pour recevoir des armes comme des missiles antichars.