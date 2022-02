L'OMS prévoit un nouveau "traité sur les pandémies" pour 2024 (Off Guardian)

L'OMS prévoit un nouveau "traité sur les pandémies" pour 2024 Article originel : WHO planning new “pandemic treaty” for 2024 Kit Knightly Off Guardian, 26.02.22

En décembre de l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé son intention d'élaborer un "traité international sur la prévention et la préparation aux pandémies".

Selon le site web du Conseil de l'Europe, un "organe intergouvernemental de négociation" a été constitué et tiendra sa première réunion la semaine prochaine, le 1er mars.

L'objectif est de "présenter un rapport d'étape à la 76e Assemblée mondiale de la santé en 2023" et de faire en sorte que l'instrument proposé soit prêt pour une mise en œuvre juridique en 2024.

Rien de tout cela ne devrait être une surprise, tous les signes étaient là. Si vous avez été attentif, vous pouvez probablement prédire presque tout ce que contiendra cette nouvelle législation.



Un document intitulé "Multilateralism in times of global pandemic : Lessons learned and the way forward" a été publié par le G20 en décembre 2020.

Il détaille tous les problèmes rencontrés par les organisations internationales multilatérales pendant la "pandémie" [c'est nous qui soulignons] :

Les États individuels ne peuvent pas gérer efficacement les menaces publiques mondiales telles que la pandémie de la COVID-19 à eux seuls [...] surmonter la crise sanitaire actuelle et reconstruire les moyens de subsistance ne peut être réalisé que par une action multilatérale sur les fronts économique et social [...] La pandémie de la COVID-19 et ses conséquences économiques ont révélé la faiblesse des arrangements actuels pour la coopération multilatérale. Les organisations internationales ayant pour mandat de jouer un rôle de premier plan dans la gestion des crises internationales n'ont pas fonctionné efficacement.



Et poursuit en proposant plusieurs solutions, dont...

Le G20 devrait renforcer les capacités de l'Organisation mondiale de la santé. Une OMS plus forte et plus réactive peut aider la communauté internationale à gérer plus efficacement les pandémies et autres défis sanitaires. Elle peut fournir des systèmes d'alerte précoce et coordonner des réponses mondiales rapides aux urgences sanitaires.



En janvier 2021, le thinktank européen Foundation for European Progressive Studies a publié un document de 268 pages intitulé "Reforming Multilateralism in Post Covid Times", qui appelle à une "Organisation des Nations unies plus légitime et plus contraignante", suggère que l'UE rejoigne le Conseil de sécurité des Nations unies et pose la question suivante :

La souveraineté nationale est-elle compatible avec le multilatéralisme ?"



Quelques mois plus tard, la Fondation pour les Nations unies a publié sa propre variation sur ce thème : "Réimaginer le multilatéralisme pour un avenir post-Covid".

Puis, en mai 2021, le Groupe international sur la préparation aux pandémies a publié son rapport sur la façon dont le monde a géré la Covid, qui fait écho au document du G20 presque mot pour mot par endroits. Nous en avons fait une analyse détaillée ici.



L'ancienne première ministre néo-zélandaise Helen Clark, présidente du panel, a déclaré au Guardian...