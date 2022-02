L'organisme de surveillance médicale de l'UE examine le lien entre les vaccins contre la Covid de Pfizer et Moderna et les règles irrégulières après que des milliers de femmes aient signalé des changements menstruels après vaccination (Daily Mail)

L'organisme de surveillance médicale de l'UE examine le lien entre les vaccins contre la Covid de Pfizer et Moderna et les règles irrégulières après que des milliers de femmes aient signalé des changements menstruels après vaccination.

Article originel : EU medical watchdog probes link between Pfizer and Moderna's Covid vaccines and irregular periods after thousands of women report menstrual changes after jab

Daily Mail, 11.02.22

L'EMA cherche à savoir si les vaccins contre la Covid à ARNm ont un effet sur les règles.

L'agence a déclaré avoir reçu des " rapports spontanés " de perturbation des menstruations.

Rien ne prouve que les vaccins affectent la fertilité et la plupart des changements signalés sont de courte durée...

