L'un des gestionnaires de fonds les plus célèbres au monde met en garde contre un risque prochain de krach boursier (ABC)

Jeremy Grantham déclare qu'une super bulle pourrait éclater. Voici où il planque son argent.

Par Kathryn Robinson, présentatrice de The Business, et Michael Janda, journaliste économique.

Article originel : Jeremy Grantham says a super bubble crash may be underway. Here's where he's stashing his cash

ABC.net, 16.02.22



L'un des gestionnaires de fonds les plus célèbres au monde met en garde contre une "super-bulle" qui se forme depuis plus de dix ans et qui pourrait être sur le point d'éclater.

Jeremy Grantham est le cofondateur de GMO, qui prétend avoir prédit le krach japonais de 1989, l'explosion des dotcoms en 2000 et la crise financière mondiale de 2008.



Il met maintenant en garde contre un autre effondrement similaire des prix des actifs, les valeurs technologiques spéculatives étant les premières à être touchées.

Et il prévient que le ralentissement est "probablement" déjà en cours, avec le Nasdaq, l'indice technologique de Wall Street, en baisse de 12 % par rapport à son sommet de novembre, et l'indice plus large S&P 500 en baisse de près de 7 % par rapport à son record de clôture début janvier.

"Je dirais que c'est le début de l'éclatement, lorsque les spéculations qui montent généralement beaucoup plus que le marché baissent au fur et à mesure que le marché monte", dit-il à The Business.

"Ainsi, le S&P [indice 500] a augmenté de 25 % l'année dernière, et beaucoup des actions les plus spéculatives de 2020 étaient déjà en train de baisser.

"C'est très rare. C'est arrivé en 1929. C'est arrivé en 1972, avant le très grand déclin de l'époque. C'est arrivé en 2000, avant l'effondrement de la technologie".

Selon Grantham, ce processus d'éclatement d'une super-bulle semble être bien engagé, de nombreuses actions parmi les plus spéculatives ayant déjà perdu au moins la moitié de leur valeur par rapport au pic...

