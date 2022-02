La Maison Blanche dit maintenant qu’elle n’a jamais vraiment voulu de confinement (Mises)

La Maison Blanche dit maintenant qu’elle n’a jamais vraiment voulu de confinement

Articlr originel : Article originel : The White House Now Says It Never Really Wanted Lockdowns

Par Ryan McMaken

Mises, 8.02.22



Vendredi dernier, un journaliste a demandé à l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, de répondre à l’étude de Johns Hopkins sur la COVID-19, qui montre que les confinements n’offrent aucun avantage réel en matière de prévention des maladies.



En réponse, Psaki esquiva de parler directement de l’étude, mais se tourna ensuite vers la prétention que l’administration Biden n’avait jamais poussé les confinements. « Nous ne faisons pas pression sur les mesures de confinement », a-t-elle insisté. « Nous n’avons pas été en faveur du confinement. La plupart des mesures de confinement ont été prises sous l’ancien président. »



Nous en sommes maintenant au point, dans les médias et dans le discours politique, où le parti des mesures de confinement réalise que les mesures de confinement sont de plus en plus impopulaires et affirme maintenant qu’il n’a jamais appuyé les mesures de confinement.



Mais comment Psaki peut-il s’en tirer en disant cela? Nous savons tous que Joe Biden a toujours appuyé les mesures de confinement. Ce n’est pas tout à fait ça, et elle n’a pas complètement tort. Lorsque Biden a été assermenté à la présidence, il avait déjà cessé de réclamer des mesures de confinement comme option anticovid.



Par ailleurs, il est certainement vrai que, dès le début de novembre 2020, des conseillers de haut rang de Biden envisageaient encore des confinements cet automne et cet hiver-là. Par exemple, le 11 novembre 2020, le Dr Michael Osterholm, membre du Conseil consultatif sur la COVID-19 de M. Biden, a suggéré que le pays pourrait avoir besoin d’un « confinement de quatre à six semaines » et a recommandé que le gouvernement américain dépense des billions de dollars supplémentaires pour : « payer dès maintenant un forfait pour couvrir tous les salaires perdus pour les travailleurs individuels...

