La médecin sud-africaine qui a découvert la souche Omicron déclare à Die Welt que les gouvernements européens ont fait pression sur elle pour qu'elle ne révèle pas le caractère peu pathogène d'Omicron

La médecin sud-africaine qui a découvert la souche Omicron a accordé une interview au journal allemand Welt dans laquelle elle révèle avoir subi des "pressions" de la part du gouvernement britannique, entre autres, pour décrire la variante comme plus dangereuse qu'elle ne l'est réellement,



Sources :

- Die Welt „Man wird mich nicht zum Schweigen bringen“ ("On ne me fera pas taire")

- Zero Hedge 10.02.22 "They Will Not Silence Me": Doctor Who Discovered Omicron Was Pressured Not To Reveal It's Mild Le médecin qui a découvert la souche Omicron Covid-19, Angelique Coetzee, affirme qu'elle a subi des pressions de la part des gouvernements européens pour ne pas révéler qu'elle présentait une forme légère, selon une interview parue dans le Welt allemand...