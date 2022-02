La Suisse abolit le certificat covid et le port du masque et décide de laisser circuler le virus

Selon 20 minutes, la Suisse a aboli le certificat Covid et toutes les mesures 2G, 3G+... ainsi que le port du masque qui ne sera maintenu que dans les établissements de santé et dans les transports.



Source .

- 20 minutes.ch 16.02.22 Masque jusqu'à fin mars dans les transports, toutes les autres mesures levées

"Le Conseil fédéral a levé la majorité des restrictions contre la pandémie. Il ne maintient que l’isolement des personnes positives ainsi que le port du masque obligatoire dans les transports publics et les établissements de santé...."