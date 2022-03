La vaccination de masse historique au Royaume-Uni correspond à un nombre record de demandes d'indemnisation pour préjudice lié aux vaccins (TrialSite News)

La vaccination de masse historique au Royaume-Uni correspond à un nombre record de demandes d'indemnisation pour préjudice lié aux vaccins

Article originel : Historic Mass Vaccination in UK Corresponds with Record Number of Vaccine Injury Compensation Claims

TrialSite News, 28.02.22

Bien qu'on n'en parle pas beaucoup dans les grands médias étatsuniens, les nouvelles britanniques font état de l'augmentation des demandes monétaires fondées sur des réclamations pour blessures liées à la vaccination contre la COVID-19. Jusqu'à présent, 920 demandes d'indemnisation pour le vaccin contre la COVID-19 ont été soumises par des personnes gravement blessées ou par des membres de leur famille dont le décès est dû à ces vaccins.

Déposées dans le cadre du Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS), certaines demandes dépassent les 110 millions de livres (147,4 millions de dollars). Avec un plafond de 120 000 £ (160 812 $) pour les personnes handicapées à cause du vaccin, les avocats des victimes des vaccins COVID-19 cherchent maintenant à réformer la loi sur le paiement des dommages causés par les vaccins, rapporte The Times.

Hugo Daniels et Susan Watkins rapportent que, d'après les recherches qu'ils ont effectuées pour The Times, 920 demandeurs ont déposé leurs demandes, mais qu'à ce jour, aucun paiement n'a été effectué.

Les journalistes rappellent que la limite de 120 000 £ a été fixée par la loi de 1979 sur le paiement des dommages causés par les vaccins (VDPA). Quelles sont les conditions requises ? Il faut démontrer que l'on est handicapé à au moins 60 % à cause d'une vaccination particulière.

