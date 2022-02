Le confinement effectué pour endiguer Omicron aux Pays-Bas est un échec total (Daily Sceptic)

Le confinement d'Omicron des Pays-Bas est un échec total. Article originel : The Netherlands’ Omicron Lockdown was a Complete Failure Par Noah Carl Daily Sceptic, 22.02.22

Bien que de nombreux pays occidentaux aient évité les fermetures pendant la vague Omicron, quelques-uns ont réintroduit des restrictions importantes. C'est le cas des Pays-Bas.

À partir du 18 décembre, les magasins, bars, restaurants, salles de sport, musées et autres lieux publics "non essentiels" ont été fermés. Pas plus de deux invités n'étaient autorisés dans les maisons, et quatre pendant la période de Noël. Les matchs sportifs devaient être joués sans spectateurs. Et toutes les écoles du pays ont été fermées.

À l'annonce de ces mesures, le Premier ministre Mark Rutte a déclaré : "Je suis ici ce soir d'humeur sombre... les Pays-Bas seront à nouveau fermés à partir de demain."

Les mesures ont finalement été assouplies le 26 janvier, soit environ cinq semaines plus tard. Qu'est-ce que les Pays-Bas ont à montrer pour ces cinq semaines de restrictions ? Absolument rien, comme l'indique le graphique ci-dessous :