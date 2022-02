Le directeur général de la FDA dévoile les liens étroits entre l'agence et les sociétés pharmaceutiques : "Près d'un milliard de dollars par an sont versés au budget de la FDA par les personnes que nous réglementons" (Project Veritas)

Le directeur général de la FDA dévoile les liens étroits entre l'agence et les sociétés pharmaceutiques : "Près d'un milliard de dollars par an sont versés au budget de la FDA par les personnes que nous réglementons".

Article originel : FDA Executive Officer Exposes Close Ties Between Agency and Pharmaceutical Companies: 'Almost a Billion Dollars a Year Going into FDA’s Budget from the People we Regulate'

Project Veritas, 16.02.22



Chris Cole, directeur général de la FDA : "Les entreprises pharmaceutiques, les entreprises alimentaires, les entreprises de vaccins. Ils nous versent donc des centaines de millions de dollars par an pour embaucher et garder les examinateurs chargés d'approuver leurs produits."



Cole sur les frais de la FDA : "Le Congrès a approuvé des frais d'utilisation pour [la] FDA. En gros, nous faisons payer à l'industrie des millions de dollars afin d'engager davantage de réviseurs de médicaments et de vaccins, ce qui accélère le processus d'approbation. Ainsi, ils [les entreprises pharmaceutiques] gagnent plus d'argent."



Cole : "Ils [la FDA] atténuent l'impact des frais d'utilisation sur leurs opérations parce qu'ils savent qu'ils dépendent des sociétés pharmaceutiques, des sociétés de vaccins et de ces autres sociétés pour le fonctionnement de leur agence."



Cole sur les lanceurs d'alerte : "Il n'y a pas d'incitation à s'exprimer au sein du gouvernement, étonnamment. On pourrait penser que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Il est préférable de ne rien dire et de l'ignorer."



Cole sur les représailles au gouvernement : "Vous serez stigmatisé pour obtenir d'autres emplois parce qu'un autre bureau ne voudra pas vous embaucher si vous avez parlé de quelque chose, à tort ou à raison. Ils ne regardent pas ce que vous avez dit. Ils ne sont tout simplement pas prêts à... le gouvernement veut faire des vagues et ils ne veulent pas... c'est le problème que j'ai avec... un des problèmes que j'ai avec le gouvernement, c'est qu'ils n'aiment pas que les gens fassent des vagues, à tort ou à raison, à tout prix. Ils veulent embaucher une personne sûre qui peut faire le travail, mais qui n'est pas nécessairement... est une excellente embauche."



DÉCLARATION OFFICIELLE DE LA FDA : "La personne censée être dans la vidéo ne travaille pas sur les questions relatives aux vaccins et ne représente pas les vues de la FDA, ni ne parle au nom de l'agence. Les frais d'utilisation fournissent un financement instrumental pour l'examen indépendant par la FDA des produits médicaux qui font une différence dans la vie de tous les Etatsuniens, sans compromettre l'engagement de l'agence envers l'intégrité scientifique, la santé publique et les normes réglementaires, la sécurité des patients et la transparence."...

