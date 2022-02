Le document de la FDA sur l'approbation du vaccin Moderna a été retiré du site Web de l'Agence (Epoch Times)

Le document de la FDA sur l'approbation du vaccin Moderna a été retiré du site Web de l'Agence

Article originel : FDA Document on Moderna Vaccine Approval Removed From Agency’s Website

Par Zachary Stieber

Epoch Times, 3.02.22



Un document de la Food and Drug Administration (FDA) expliquant pourquoi l'agence a approuvé le vaccin COVID-19 de Moderna a été retiré du site Web de l'agence pendant la nuit.

Le Summary Basis for Regulatory Action offrait plus de détails sur la façon dont les régulateurs sont parvenus à la décision d'approbation, et incluait des références à une analyse non publiée qui a révélé que les taux d'inflammation cardiaque post-vaccination étaient plus élevés que ce qu'aucune agence étatsunienne n'avait trouvé auparavant.

Après que The Epoch Times ait examiné le document et envoyé des questions à son sujet aux porte-parole de la FDA, il a disparu du site Web de l'agence.

"Nous sommes conscients du problème et nous espérons que le document sera réaffiché dès que possible", a déclaré un porte-parole à The Epoch Times dans un courriel du 3 février.

Contacté par téléphone et invité à donner plus de détails sur le problème, le porte-parole a répondu : "J'ai contacté les responsables du site Web. Je n'ai pas vraiment d'autres informations à vous communiquer."

The Epoch Times a soumis des demandes au titre de la loi sur la liberté d'information pour obtenir le document et plusieurs analyses non publiées auxquelles il fait référence, notamment la méta-analyse de la FDA.



Barbara Loe Fisher, présidente du National Vaccine Information Center, une organisation à but non lucratif qui défend le consentement éclairé, a déclaré à The Epoch Times dans un courriel que "le public a le droit d'examiner les preuves utilisées par la FDA pour autoriser les nouveaux vaccins à ARNm comme étant sûrs et efficaces".

"Le manque de transparence ne fait qu'alimenter la méfiance envers les agences gouvernementales chargées de protéger la santé publique. La FDA devrait immédiatement publier toutes les informations relatives à l'incidence de la myocardite et d'autres événements indésirables graves après des vaccinations COVID-19 à ARNm, que ces informations aient été fournies à l'agence par les fabricants de vaccins ou qu'elles aient été découvertes par des analyses internes de données supplémentaires recueillies par des fonctionnaires fédéraux", a-t-elle écrit.

La méta-analyse de la FDA a examiné les données de quatre bases de données de réclamations de soins de santé et a estimé que, chez les hommes âgés de 18 à 25 ans, le taux de myocardite après la série primaire de Moderna était de 148 par million d'hommes vaccinés.

Ce chiffre est plus élevé que d'autres estimations gouvernementales, notamment une analyse par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des rapports soumis au Vaccine Adverse Event Reporting System. L'analyse a révélé environ 10,7 cas par million d'hommes âgés de 18 à 24 ans qui ont reçu la première injection de Moderna et 56 cas par million parmi ceux qui ont reçu la deuxième injection de Moderna.

La myocardite est un type d'inflammation cardiaque que les personnes ayant reçu des vaccins à base d'ARN messager (ARNm) ont connu à des taux plus élevés que prévu. Elle survient également chez les personnes qui contractent le virus ... (de la) COVID-19.

L'injection de Moderna, un type de vaccin à ARNm, est administrée en une série primaire de deux doses. Les doses sont administrées à environ un mois d'intervalle.

La FDA a approuvé le vaccin de Moderna le 31 janvier sans convoquer son groupe consultatif d'experts en matière de vaccins, une tendance croissante pour l'agence.

Le comité consultatif sur les vaccins des CDC doit se réunir le 4 février pour examiner les données relatives au vaccin.

L'ordre du jour (pdf) de la réunion indique qu'un scientifique de Moderna présentera les données relatives à la sécurité et à l'efficacité du vaccin de la société, suivi par des chercheurs des CDC qui discuteront des mises à jour sur l'inflammation cardiaque post-vaccinale et du cadre bénéfice-risque à la lumière des informations analysées les plus récentes.

Des chercheurs britanniques ont découvert en décembre 2021 que les hommes de moins de 40 ans étaient beaucoup plus susceptibles, et les femmes de moins de 40 ans plus susceptibles, de souffrir d'une inflammation cardiaque après la deuxième injection de Moderna qu'après la COVID-19 elle-même.