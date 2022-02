Le journal du Collège des médecins pathologistes U.S publie l'autopsie de deux adolescents décédés après une myocardite post-vaccinale

Les injections de vaccin à ARNm Covid tuent des adolescents

Article originel : The mRNA Covid shots are killing teenagers

Par Alex Berenson

Substack, 15.02.22

Le journal du Collège des pathologistes étatsuniens publie aujourd'hui un rapport stupéfiant sur les cas de deux adolescents décédés après avoir reçu des vaccins Covid à ARNm. Les deux garçons sont morts dans leur sommeil moins d'une semaine après la deuxième dose, et aucun des deux n'avait de problèmes de santé connus avant leur décès.

L'auteur principal du rapport est le Dr James Gill, médecin légiste en chef de l'État du Connecticut et président de la National Association of Medical Examiners depuis 2021. On sait qu'une myocardite nécessitant une hospitalisation peut survenir chez jusqu'à un adolescent et un jeune homme sur 2 000 à la suite d'une injection d'ARNm - un taux bien plus élevé que celui causé par l'infection à la Covid. Dans ces cas, les autopsies des deux adolescents ont révélé des preuves de myocardite - inflammation cardiaque - qui semblaient très différentes de la présentation standard de la myocardite. Le rapport suggère qu'une réponse cytokine hyperinflammatoire pourrait être à l'origine des dommages.

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control, a qualifié à plusieurs reprises de "légère" la myocardite post-vaccinale et a encouragé les jeunes hommes à se faire vacciner.

Source :

Lire l'article d'Archives of Pathology Laboratory Medicine

Constatations cardiaques histopathologiques à l'autopsie chez deux adolescents après la deuxième dose du vaccin COVID-19

Article originel : Autopsy Histopathologic Cardiac Findings in Two Adolescents Following the Second COVID-19 Vaccine Dose

Par James R. Gill, MD; Randy Tashjian, MD; Emily Duncanson, MD

Arch Pathol Lab Med, 14.02.2022

https://doi.org/10.5858/arpa.2021-0435-SA

RÉSUMÉ Contexte - Une myocardite a été diagnostiquée cliniquement chez des adolescents après l'administration de la deuxième dose d'un vaccin à ARNm contre le coronavirus 2019 (COVID-19). Objectif : Examiner les résultats cardiaques microscopiques de l'autopsie des décès d'adolescents survenus peu après l'administration de la deuxième dose de la COVID-19 de Pfizer-BioNTech afin de déterminer si la " myocardite " décrite dans ces cas présente l'histopathologie typique de la myocardite. Conception : examen clinique et autopsie de deux adolescents décédés peu après l'administration de la deuxième dose de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Résultats : l'examen microscopique a révélé des caractéristiques ressemblant à une lésion induite par les catécholamines, et non à la pathologie typique d'une myocardite. Conclusions : la lésion myocardique observée dans ces cœurs post-vaccinaux est différente de la myocardite typique et ressemble davantage à une cardiomyopathie de stress (toxique) médiée par les catécholamines. Comprendre que ces cas sont différents de la myocardite typique et que la tempête de cytokines a une boucle de rétroaction connue avec les catécholamines peut aider à guider le dépistage et la thérapie.