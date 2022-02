Le journaliste Alex Berenson alerte sur l'inefficacité des vaccins contre la souche Omicron et sur leur dangerosité (Vidéo)

Indignation après qu'Alex Berenson déclare à Tucker Carlson que les vaccins Covid devraient être "retirés".

Article originel : Outrage as Alex Berenson tells Tucker Carlson Covid vaccines should be 'withdrawn'

The Independent, 26.01.22

L'écrivain anti-vaxx Alex Berenson a suscité l'indignation mardi soir après des commentaires sur Tucker Carlson Tonight concernant les vaccins contre la Covid-19.

L'animateur de Fox News a introduit l'émission en disant que les cas de coronavirus "montent en flèche" dans des pays comme le Danemark, l'Australie et Israël, qui ont des taux de vaccination parmi les plus élevés...



Lire la suite